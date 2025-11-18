Festival de la Huasteca 2025 acercará a los asistentes a la cultura serrana

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación del programa general del Festival de la Huasteca 2025, cuya vigésima octava edición se celebrará del 20 al 23 de noviembre en la Sierra Gorda queretana.

Con la participación de 400 portadores de tradición y promotores culturales de los estados de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro, el Festival de la Huasteca 2025 permitirá conocer cada rincón del estado, su comida, sus tradiciones y su gente.

Diversidad cultural

“Nosotros que somos una cultura muy diversa en nuestro país, y más en Querétaro con la llegada de tantas personas todos los días, lo que buscamos es que la gente que viene de otros lugares se integre a nuestra cultura, una cultura de paz, una cultura de vivir sin miedo, una cultura de poder llegar a ser respetuosos y que no lleguen a hacer aquello de lo que vienen huyendo.

Dijo que parte de esa cultura es que la gente conozca su estado, Querétaro no solamente es San Juan del Río, El Marqués Corregidora, Huimilpan, Querétaro… es mucho más e ir a la Sierra “de verdad te pone de buenas, tenemos todo en la Sierra”.

En el desarrollo del ejercicio Contigo Informamos, Kuri González destacó la puesta en marcha de este detonante cultural y turístico que se impulsa desde la Secretaría de Cultura para que cada uno de los municipios explote su vocación y muestre tanto a los locales, como a los foráneos la riqueza cultural que los distingue de otras partes del mundo.

Festival reactivará la zona serrana

La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, recalcó a su vez que con la premisa de apoyar la reactivación económica en la región serrana, tras las contingencias originadas por las precipitaciones pluviales, la propuesta del Festival este año busca reconocer el maíz como símbolo de vida, identidad y espiritualidad.

Subrayó que para esta edición, la sierra queretana espera recibir a más de 15 mil visitantes, con la proyección de una derrama económica entre 8.2 y 9 millones de pesos.

Adicionalmente, la zona serrana cuenta con una infraestructura turística de 46 establecimientos de hospedaje y 597 habitaciones brindarán alojamiento a las y los visitantes.

Las actividades

La cartelera del festival incluye danzas agrícolas, rituales asociados al maíz, hablantes de lengua madre, voladores de palo, pifaneros y alabanceros, músicos huapangueros, bandas de viento, sones de carnaval, encuentro de poetas y versadores, artesanos, cocineras tradicionales, parteras indígenas, promotores culturales, médicos tradicionales, presentaciones editoriales, conferencias y talleres.

Además, se impulsan siete talleres en los que participan 120 niños y jóvenes huapangueros en San Joaquín, Tolimán, Peñamiller y Pinal de Amoles, así como el de son arribeño en Concá y los talleres de lírica popular improvisada en Jalpan de Serra y Landa de Matamoros.

El Festival de la Huasteca es, en ese sentido, más que un encuentro cultural. Es un reconocimiento a la gente que hace posible que Querétaro siga siendo un territorio donde la historia canta, donde se baila, donde se cocina y donde se celebra”, puntualizó.