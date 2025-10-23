Día del Médico: una celebración del cuidado y el compromiso humano

Hoy, en el marco del Día del Médico en México, queremos mirar más allá del estetoscopio y los quirófanos para reconocer la humanidad que late tras cada consulta, cada turno, cada decisión de vida o muerte.

No es sólo una profesión: es un compromiso con la vulnerabilidad de otro ser humano, con su miedo y su alivio.

En los pasillos del hospital, en la clínica rural, en el consultorio de la ciudad, cientos de miles de hombres y mujeres visten esa bata blanca y cargan historias que muchas veces nunca se cuentan.

Retos que persisten: datos que invitan a la reflexión

De acuerdo con datos recientes, México cuenta con aproximadamente 2.56 médicos por cada 1 000 habitantes .

En 2022 se estimó que había cerca de 332 800 médicos practicando activamente en el país, una cifra que muestra crecimiento pero que todavía enfrenta grandes desafíos de cobertura.

En el primer trimestre de 2025, el porcentaje de informality laboral (es decir, médicos que trabajan sin totalmente estar integrados al régimen formal) fue de 18.9 % para el conjunto de doctores, enfermeras y otros especialistas de salud.

Aun cuando el número de médicos va en aumento, se estima que hay un déficit importante de especialistas: se necesita una cifra adicional de aproximadamente 154 786 especialistas para alcanzar estándares internacionales en el país.

Estos datos no sólo hablan de estadísticas, sino de que cada cifra representa una persona, un profesional de la salud que trabaja —y en muchos casos lucha— por dar lo mejor de sí.

Voces detrás del uniforme

«Cuando entré de guardia, sabía que saldría al amanecer sabiendo que quizá no logré salvarlo. Y aun así lo intenté». Estas palabras podrían ser de cualquier médico en México, cualquiera que ha visto la fatiga antes de la esperanza.

Además de la carga técnica, está el desgaste emocional: la tarde que llega una mala noticia, la noche en vela, el desplazamiento a zonas rurales sin infraestructura. En esos espacios, la vocación se convierte en pilar.

La humanidad del médico se revela en esos pequeños instantes: una mano que se aprieta, una mirada de consuelo, una explicación paciente al familiar angustiado. Y es ahí donde la celebración del Día del Médico tiene sentido: reconocer que la medicina es ciencia y compasión.

Un llamado al cuidado mutuo

Hoy, día en que se honra su labor, también cabe preguntarnos: ¿Qué podemos hacer quienes dependemos de ellos?

Apreciar su tiempo y esfuerzo, entendiendo que cada minuto en consulta fue ganado a costa de muchas horas sin descanso.

Contribuir a crear ambientes de trabajo sostenibles, entendiendo que un médico descansado es más humano, más presente.

Promover condiciones que permitan que los médicos trabajen con dignidad, integrados al sistema formal, con soporte emocional y profesional.

Porque celebrar el Día del Médico no es sólo decir “gracias”, sino también acompañar ese “gracias” con acciones que faciliten su labor diaria.

En este 23 de octubre (fecha en que se conmemora el Día del Médico en México), no celebremos solo el hecho de ejercer la medicina; celebremos la humanidad que hay detrás de cada diagnóstico, cada cirugía, cada tarde larga. A esos miles de médicos —con bata blanca, voz tranquila, mirada cansada y corazón firme—: gracias por estar allí.

Que este día nos recuerde que cuidar de quienes cuidan es también parte de nuestro papel como sociedad.