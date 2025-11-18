Hoteles para celebrar navidad en CDMX: cenas inolvidables y experiencias de lujo en 2025

La temporada navideña es una de las más esperadas del año, y para muchas personas, celebrar la Nochebuena y el Día de Navidad en un ambiente diferente y especial es la clave para crear recuerdos inolvidables. Si estás en la Ciudad de México o planeas visitar la capital en diciembre de 2025, la oferta de hoteles para celebrar Navidad en CDMX es vasta y lujosa. Estos establecimientos combinan la calidez de la temporada con experiencias gastronómicas de primer nivel y un hospedaje excepcional. Aquí te presentamos algunos de los mejores lugares para festejar la Navidad de manera única.

1. Gran hotel ciudad de méxico: magia navideña con vistas al zócalo

Si deseas combinar la magia de la Navidad con una vista espectacular del Zócalo capitalino, el Gran Hotel Ciudad de México es una opción insuperable. Su restaurante ‘Terraza’ ofrece una experiencia navideña única, con una cena que promete cautivar tanto por su sabor como por el entorno histórico y visual. Es necesario reservar con anticipación, ya que sus espacios suelen agotarse rápidamente.

Cena en la Terraza: $2,500 MXN para adultos y $1,900 MXN para niños (4 a 12 años).

$2,500 MXN para adultos y $1,900 MXN para niños (4 a 12 años). Cena en Plaza Mayor: $2,300 MXN para adultos y $1,700 MXN para niños.

$2,300 MXN para adultos y $1,700 MXN para niños. Dirección: 16 de Septiembre 82, Centro Histórico.

2. Hyatt regency mexico city: exclusividad y creatividad culinaria

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el Hyatt Regency Mexico City ofrece una cena de lujo en su restaurante ‘Rulfo Paraje Latino. Esta Navidad, déjate consentir con una selección de platillos que fusionan las tradiciones decembrinas con la creatividad culinaria. El menú incluye una barra de cortes de carne, mariscos, pescados, opciones vegetarianas y una gran variedad de postres. La atmósfera festiva y acogedora del Hyatt Regency es el complemento perfecto para una Navidad inolvidable.

Cena buffet: $3,450 MXN para adultos y $1,450 MXN para niños (5 a 12 años).

$3,450 MXN para adultos y $1,450 MXN para niños (5 a 12 años). Dirección: Campos Elíseos 204, Polanco.

3. Sheraton mexico city: un clásico para toda la familia

El Sheraton Mexico City es un clásico para quienes buscan celebrar la Navidad en un ambiente festivo y familiar. Su tradicional cena de Navidad se realiza en el Salón Independencia, ofreciendo un buffet con especialidades mexicanas e internacionales, barra de bebidas y música en vivo con DJ. Este evento ha sido pensado para toda la familia, y el “dress code” es semiformal, permitiendo incluso los “ugly sweaters” navideños.

Cena buffet: Consulta precios directamente con el hotel.

Consulta precios directamente con el hotel. Dirección: Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc.

4. Hotel camino real pedregal méxico: elegancia en el sur

Ubicado en el sur de la ciudad, el Hotel Camino Real Pedregal México se destaca por su ambiente elegante y acogedor. Su restaurante ‘Bistro’ ofrece una cena especial de cuatro tiempos, con menú infantil y barra libre para adultos. Se centra en la cocina internacional con especialidades como ensaladas frescas, pizzas y pastas caseras, complementado con una extensa cava de vinos. La cena promete ser una experiencia de lujo, disfrutándose de 8:00 p.m. a 1:00 a.m. Es una excelente opción entre los hoteles para celebrar Navidad en CDMX.

Cena de cuatro tiempos con barra libre: Consulta precios directamente con el hotel.

cuatro tiempos con barra libre: Consulta precios directamente con el hotel. Dirección: Periférico Sur 3647, Héroes de Padierna.

5. The ritz-carlton mexico city: lujo con vistas panorámicas

Si te fascinan las vistas y buscas hoteles para celebrar Navidad en CDMX con un concepto de lujo, The Ritz-Carlton Mexico City es ideal. Ubicado en uno de los rascacielos más modernos del país, ofrece dos menús para Nochebuena (adultos y niños) con cuatro tiempos, incluyendo bisque de camarón, pavo relleno o filete mignon Angus. Al día siguiente, el restaurante Samos ofrece el “Hello Christmas Brunch” con mimosas saborizadas. Su cena promete ser una experiencia de lujo y sorpresa.

Cena de Nochebuena: Consulta precios directamente con el hotel.

Consulta precios directamente con el hotel. Brunch Hello Christmas: Consulta precios directamente con el hotel.

Consulta precios directamente con el hotel. Dirección: Paseo de la Reforma 509, Cuauhtémoc.

6. Four seasons hotel mexico city: calidez y encanto cultural

El Four Seasons Hotel Mexico City ofrece una celebración navideña con “diversión familiar, exquisitas experiencias culinarias y el encanto cultural de la ciudad. Su patio se transforma en un escenario mágico con un majestuoso árbol de Navidad, ideal para fotografías. El restaurante Zanaya ofrece una cena de Acción de Gracias con favoritos de temporada y postres deliciosos. Además, cuentan con ofertas de alojamiento y desayuno para disfrutar plenamente de la temporada. Es un oasis de elegancia y festividad entre los hoteles para celebrar Navidad en CDMX.

Cena de Acción de Gracias (Zanaya): Jueves 27 de noviembre de 2025.

Jueves 27 de noviembre de 2025. Eventos de Navidad y Año Nuevo: Consulta la programación específica.

Consulta la programación específica. Dirección: Paseo de la Reforma 500, Cuauhtémoc.

7. Galería plaza san jerónimo: propuesta elegante y refinada

El Galería Plaza San Jerónimo ofrece una propuesta elegante para celebrar la Navidad con una cena de cuatro tiempos en su restaurante. El menú incluye ensalada navideña, crema de alcachofa y pistache, y como plato fuerte, puedes elegir entre bacalao o Wellington de pavo, con el postre ‘Santa’s Cap. La velada se acompaña de una copa de vino espumoso y música en vivo, garantizando una noche encantadora.

Cena de cuatro tiempos: $1,650 MXN para adultos y $860 MXN para niños (5 a 10 años).

$1,650 MXN para adultos y $860 MXN para niños (5 a 10 años). Dirección: Av. Contreras #300, San Jerónimo Lídice.

8. Hotel presidente intercontinental: cena francesa con toque navideño

Para los amantes de la comida francesa, el Hotel Presidente InterContinental invita a disfrutar de una cena navideña en su famoso bistró ‘Au Pied de Cochon. Este restaurante ofrece un menú especial que incluye platos tradicionales franceses con un toque navideño, en el corazón de Polanco. Es una opción ideal para quienes buscan una Navidad sofisticada y deliciosa.

Cena francesa: $2,220 MXN por adulto y $995 MXN para niños.

$2,220 MXN por adulto y $995 MXN para niños. Dirección: Campos Elíseos 218, Polanco.

Celebrar la Navidad en alguno de estos hoteles para celebrar Navidad en CDMX te permitirá disfrutar de una velada llena de magia, sabor y momentos inolvidables. ¡Reserva con anticipación y prepárate para vivir una Navidad excepcional en 2025! Para más detalles y reservas, puedes consultar Me Lo Dijo Lola o Marriott Bonvoy Traveler.