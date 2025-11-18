Dónde donar ropa y juguetes en CDMX: tu guía para ayudar en esta navidad y todo el año

La temporada de fin de año nos invita a la reflexión y a la solidaridad. Si tienes ropa, juguetes o artículos en buen estado que ya no utilizas, donarlos es una forma sencilla y poderosa de ayudar a quienes más lo necesitan. En la Ciudad de México, existen numerosas fundaciones y casas hogar que reciben donaciones para apoyar a personas en situación vulnerable. Si te preguntas dónde donar ropa y juguetes en CDMX, esta guía te ofrece una lista de lugares confiables para que tu contribución haga una verdadera diferencia.

Fundaciones y casas hogar para niños y jóvenes

La niñez y la juventud son etapas cruciales, y muchas instituciones trabajan incansablemente para brindar un entorno seguro y oportunidades a quienes se encuentran en situación de riesgo.

Fundación Hogar Dulce Hogar: Esta Institución de Asistencia Privada (IAP) brinda atención y cuidado a niños y niñas de 0 a 12 años que han sido rescatados de situaciones de abandono, violencia o maltrato. Reciben ropa y zapatos infantiles, juguetes, útiles escolares, artículos de cocina y electrodomésticos en buen estado. Su dirección es Sur 110-A 56, Colonia Cove, Álvaro Obregón.

Campañas y otras iniciativas de apoyo

Más allá de las instituciones permanentes, la temporada navideña impulsa campañas especiales y otras formas de brindar ayuda a la comunidad.

Campaña Anual Navideña del Ejército de Salvación: Conocido por su labor humanitaria, el Ejército de Salvación organiza su campaña anual para recopilar juguetes y ropa de invierno, asegurando que los niños no pasen tristeza en estas fechas. Reciben ropa y zapatos para bebés, niños, niñas y adultos, así como electrodomésticos. Su centro de acopio está en San Borja #1456, colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez.

Recomendaciones importantes para tus donaciones

Al decidir dónde donar ropa y juguetes en CDMX, es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

Buen estado: Asegúrate de que toda la ropa y los juguetes estén limpios y en buen estado. Si la ropa tiene defectos, procura que sea nueva.

Tu generosidad puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas. No importa la cantidad, sino la intención y la voluntad de ayudar.