Labores de remoción en San Joaquín concluyen tras las lluvias

Por
Germán Meneses
-
0
28

Luego del trabajo que instauró Gobierno del Estado, a través del personal y maquinaria a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), se informa que han concluido las labores de remoción de los tres derrumbes ubicados en el camino El Apartadero – Álamos, ubicado en el municipio de San Joaquín.

La CEI cumplió la encomienda

Dichos trabajos tuvieron una duración de 10 días, debido a la ubicación y complejidad de la zona.

Se estima que se retiraron alrededor de 20 mil metros cúbicos de material pétreo, a través de maquinaria pesada y camiones de volteo.

Con estas acciones se da respuesta y se beneficia a más de mil 500 habitantes de nueve comunidades que gravitan en la zona.

Gobierno responde a la población

En los últimos días, la región de la Sierra Gorda de Querétaro ha sido severamente golpeada por intensas lluvias, que registraron acumulados cercanos a los 147 milímetros, lo que representa aproximadamente el 15 por ciento de la precipitación anual en algunas zonas.

Estas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y presas, deslaves múltiples y el cierre de tramos importantes de vía como la Carretera Federal 120 y la Carretera Federal 69.

La emergencia dejó al menos 583 viviendas con daños en diversos municipios serranos, de las cuales 13 fueron declaradas inhabitables debido a los estragos en su estructura.

Las lluvias dejaron severos daños a la población

Al mismo tiempo, alrededor de 30 comunidades permanecen incomunicadas y decenas de familias tuvieron que ser evacuadas por peligro inminente de deslave o inundación.  Las autoridades locales —junto con brigadas de auxilio estatal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)— mantienen operativo constante para liberar caminos, restablecer servicios y asistir a las familias afectadas.

Share
Te puede interesar:
SEDEA entrega maíz al municipio de San Joaquín

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí