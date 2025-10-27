Labores de remoción en San Joaquín concluyen tras las lluvias

Luego del trabajo que instauró Gobierno del Estado, a través del personal y maquinaria a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), se informa que han concluido las labores de remoción de los tres derrumbes ubicados en el camino El Apartadero – Álamos, ubicado en el municipio de San Joaquín.

Dichos trabajos tuvieron una duración de 10 días, debido a la ubicación y complejidad de la zona.

Se estima que se retiraron alrededor de 20 mil metros cúbicos de material pétreo, a través de maquinaria pesada y camiones de volteo.

Con estas acciones se da respuesta y se beneficia a más de mil 500 habitantes de nueve comunidades que gravitan en la zona.

En los últimos días, la región de la Sierra Gorda de Querétaro ha sido severamente golpeada por intensas lluvias, que registraron acumulados cercanos a los 147 milímetros, lo que representa aproximadamente el 15 por ciento de la precipitación anual en algunas zonas.

Estas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y presas, deslaves múltiples y el cierre de tramos importantes de vía como la Carretera Federal 120 y la Carretera Federal 69.

La emergencia dejó al menos 583 viviendas con daños en diversos municipios serranos, de las cuales 13 fueron declaradas inhabitables debido a los estragos en su estructura.

Al mismo tiempo, alrededor de 30 comunidades permanecen incomunicadas y decenas de familias tuvieron que ser evacuadas por peligro inminente de deslave o inundación. Las autoridades locales —junto con brigadas de auxilio estatal y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)— mantienen operativo constante para liberar caminos, restablecer servicios y asistir a las familias afectadas.