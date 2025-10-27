Halo llega a PS5: el remake que marca la nueva era Xbox

La icónica franquicia Halo llegará a PlayStation 5. El anuncio se hizo durante el Halo World Championship 2025, donde se presentó “Halo: Campaign Evolved”, un remake completo de la campaña del primer juego, Halo: Combat Evolved. Este nuevo título, desarrollado con gráficos de nueva generación (probablemente en Unreal Engine 5), no solo saldrá para Xbox y PC, sino que también tendrá un lanzamiento simultáneo en PS5 en 2026. Esta decisión marca un cambio histórico en la estrategia de exclusividad de Microsoft.

El Día que el Infierno se Congeló: Master Chief Aterriza en Territorio PlayStation

Hay noticias que simplemente rompen el molde, que desafían todo lo que creíamos saber sobre la industria de los videojuegos. Y el anuncio de que Halo, la franquicia que definió a Xbox, la “mascota” de Microsoft, llegará a PlayStation 5, es una de ellas.

Durante el Halo World Championship 2025, en un movimiento que ha dejado a la comunidad de jugadores en estado de shock y euforia, Microsoft ha confirmado lo que hace unos años habría sido una herejía: el Jefe Maestro está a punto de cruzar las líneas enemigas.

Pero no lo hará de cualquier manera. Lo hará con “Halo: Campaign Evolved“, un remake completo, hecho desde cero, del juego que lo empezó todo. Y esta vez, la misión no será solo para los jugadores de Xbox y PC.

¿Qué es “Halo: Campaign Evolved”? Un Clásico Renacido

Olvídense de las remasterizaciones. “Halo: Campaign Evolved” no es un simple lavado de cara. Es una reconstrucción total de la legendaria campaña de Halo: Combat Evolved (2001), diseñada para la nueva generación de consolas.

¿Qué hay de nuevo?

Gráficos de Nueva Generación: El juego está siendo desarrollado desde cero, probablemente utilizando Unreal Engine 5 (el nuevo motor estándar del estudio). Podemos esperar un nivel de detalle visual, iluminación y efectos que le hagan justicia a la escala épica de Halo.

Cinemáticas Actualizadas: Las icónicas cinemáticas han sido rehechas para ofrecer una narrativa más inmersiva y espectacular

Tres Misiones de Precuela Inéditas: ¡Esto es enorme! El juego incluirá tres nuevas misiones que explorarán eventos previos a la llegada del Pillar of Autumn al anillo, protagonizadas por el Jefe Maestro y el Sargento Johnson.

Arsenal Expandido: Se añadirán nueve armas clásicas de la saga que no estaban en el juego original.

Más Enemigos y Vehículos: La variedad de enemigos y vehículos también se ampliará.

Controles Modernizados: Los controles han sido refinados para sentirse a la par de los shooters modernos, sin perder la esencia del original.

El Legado de “Halo: Combat Evolved”

Para entender por qué este remake es tan importante, hay que recordar el impacto del juego original.

La Revolución de los Shooters en Consola: Halo: CE no solo fue el juego de lanzamiento de la primera Xbox; fue el título que demostró que los shooters en primera persona podían funcionar a la perfección en una consola . Su revolucionario sistema de control con dos sticks analógicos (uno para moverse, otro para apuntar) se convirtió en el estándar de la industria.

Una Obra Maestra Aclamada: Con una puntuación de 97 en Metacritic , sigue siendo uno de los videojuegos mejor valorados de todos los tiempos. Su campaña, con su mezcla de combate, exploración, una IA enemiga brillante y una historia de ciencia ficción épica, es considerada una obra maestra.

La Gran Omisión: ¿Y el Multijugador?

Hay un detalle importante que ha generado debate: este remake se centrará exclusivamente en la campaña. No incluirá el clásico modo multijugador competitivo (PvP).

¿Por qué esta decisión? Probablemente para no fragmentar a la comunidad, que actualmente se concentra en el multijugador gratuito de Halo Infinite .

El Cooperativo Sí está: Sin embargo, la campaña se podrá disfrutar en modo cooperativo , tanto a pantalla dividida para dos jugadores, como en línea para hasta cuatro jugadores.

La Nueva Estrategia de Microsoft: “Si no puedes con ellos, úneteles”

La llegada de Halo a PS5 es la culminación de un cambio de estrategia radical por parte de Phil Spencer y el equipo de Xbox. La filosofía de “las exclusivas venden consolas” ha sido reemplazada por un enfoque de “llevar nuestros juegos a la mayor cantidad de jugadores posible”.

Ya lo vimos con el lanzamiento de títulos como Hi-Fi Rush, Pentiment y Sea of Thieves en plataformas de la competencia. Pero llevar a tu “buque insignia”, a tu personaje más icónico, a la consola de tu principal rival, es un movimiento de una magnitud completamente diferente.

¿Qué significa esto?

El Fin de la “Guerra de Consolas” Tradicional: Microsoft está admitiendo que la batalla ya no se gana vendiendo más hardware, sino vendiendo más software y suscripciones a Game Pass. Xbox como Editor Multiplataforma: Cada vez más, Xbox se está posicionando no solo como un fabricante de consolas , sino como un editor de videojuegos al nivel de EA o Ubisoft, con presencia en todas las plataformas. La Confianza en Game Pass: Al lanzar “Halo: Campaign Evolved” desde el día uno en Game Pass, están apostando a que muchos jugadores de PlayStation, al probar Halo, se sentirán tentados a suscribirse al servicio de Xbox para acceder a todo su catálogo

Un Nuevo Amanecer para Halo

El anuncio no vino solo. Se confirmó que el estudio a cargo de la franquicia, 343 Industries, ha sido rebautizado como Halo Studios. Este cambio de nombre simboliza un “nuevo amanecer”, un compromiso renovado con la saga tras el lanzamiento mixto de Halo Infinite.

Fecha de Estreno y Disponibilidad

Ventana de Lanzamiento: En algún punto de 2026 .

Plataformas: Xbox Series X|S PC PlayStation 5 Disponible día uno en Xbox Game Pass (Xbox, PC y Cloud).



Un Movimiento Valiente que Beneficia a Todos

La noticia de que Halo llegará a PS5 es una de las más impactantes y emocionantes de la historia reciente del gaming. Es el fin de una era de exclusividad y el comienzo de una nueva, más abierta y multiplataforma.

Para los fans de Xbox, es la promesa de un remake espectacular que honrará uno de los mejores juegos de la historia. Para los fans de PlayStation, es la oportunidad de oro para, por fin, experimentar por sí mismos la saga que definió a toda una generación de jugadores.

Y para la industria, es un movimiento valiente que demuestra que, al final del día, lo más importante no es la plataforma en la que juegas, sino la calidad y la accesibilidad de los juegos. El Jefe Maestro está a punto de embarcarse en su misión más inesperada, y esta vez, todos estamos invitados a la batalla.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.