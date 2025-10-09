Recolección de tiliches avanza en Corregidora

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Corregidora dio a conocer que inició la Campaña de Recolección de Tiliches, durante la cual el personal recorrerá 29 colonias para evitar la disposición inadecuada de desechos y prevenir afectaciones como taponamiento e inundaciones.

El titular de la dependencia, Carlos Jiménez, detalló que dicha campaña se llevará a cabo durante los meses de octubre y noviembre.

Precisó que la recolección de tiliches ya abarcó las colonias de Jardines de Corregidora y Pueblito Colonial, mientras que continuará el día 10 en Cabañas de Los Ángeles, el 13 en Praderas de Los Ángeles, el 14 en Ampliación de Los Ángeles y los días 15 y 16 de octubre en Lomas de Balvanera.

Durante el resto del mes, se estarán recolectando los tiliches en las colonias: Amanecer Balvanera, Los Reyes, Jardines de La Negreta, 01 de Mayo, 20 de Enero, Balcones de La Negreta, 21 de Marzo, Valle Arboledas, Valle de los Pinos, Valle de Aragón y Valle de Santiago.

En tanto, del 03 al 21 de noviembre se realizará la recolección en las colonias: Rincón de Guadalupe, El Milagrito, Lourdes, Bosques de Lourdes, Praderas de Lourdes, El Romeral, San Carlos, Valle Diamante, José María Truchuelo, El Paraíso y Residencial Bahamas.

“Invitamos a los residentes de estas colonias a aprovechar esta campaña dejando los tiliches fuera de sus casas antes de las 07:00 de la mañana, les recordamos que los objetos pequeños deberán ser depositados en bolsas y no estaremos recibiendo escombro, poda ni desechos domésticos”, señaló el secretario municipal.

Cabe destacar que, durante la pasada campaña entre los meses de febrero y abril, se recolectaron 147.275 toneladas de tiliches. Para conocer los días de recolección correspondiente a cada colonia pueden consultar las redes oficiales del Municipio de Corregidora.