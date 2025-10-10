Formato de solicitud de beca se llena para obtener la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”

La Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez” es uno de los programas más recientes anunciados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y respaldado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este apoyo busca fortalecer la permanencia escolar en niveles de educación básica, otorgando 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que estén inscritos en escuelas públicas del país. Además, el programa contempla un pago adicional por cada hijo o hija que curse el mismo nivel educativo dentro del hogar, lo que representa un importante apoyo económico para miles de familias mexicanas.

¿Cuándo inicia el registro para la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”?

El registro oficial para solicitar este beneficio iniciará el lunes 14 de octubre y finalizará el viernes 17 de octubre. Durante ese periodo, personal de la SEP visitará más de 35 mil escuelas secundarias en todo México para llevar a cabo asambleas informativas y apoyar a las familias en el proceso de inscripción. Según explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la primera etapa de implementación estará enfocada en estudiantes de secundaria, y posteriormente se extenderá a los niveles preescolares y primaria.

Cómo descargar y llenar el formulario para solicitar una beca escolar

Uno de los pasos fundamentales para acceder al apoyo es llenar correctamente el formulario para solicitar una beca escolar, documento indispensable para integrar el expediente de cada beneficiario. Por ahora, el formato de solicitud de beca no se encuentra disponible para descarga en línea; sin embargo, la SEP entregará el formato impreso durante las asambleas informativas que se realizarán directamente en los planteles educativos. Es importante mencionar que el formato de solicitud Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez” será similar al utilizado por el programa “Beca Benito Juárez”, por lo que incluirá apartados específicos para los datos personales y socioeconómicos del solicitante.

Pasos para llenar el formato de solicitud de la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez”

A continuación, se detallan los datos que deberán completarse en el formato de solicitud de beca:

Nombre completo de la o el estudiante. CURP del estudiante (Clave Única de Registro de Población). Nombre y datos de la escuela (nivel, turno, municipio y estado). Nombre completo de la madre, padre o tutor. CURP del padre, madre o tutor. Dirección completa del hogar. Número telefónico de contacto.

Información socioeconómica de la familia (ingresos aproximados, número de dependientes, tipo de vivienda, etc.).

Se recomienda llenar el formato con letra clara y sin omitir ningún campo, ya que cualquier error o falta de información podría retrasar el registro o impedir el acceso al beneficio.

Consejos para completar correctamente el formato de solicitud

Revisa que la CURP del estudiante y del tutor estén escritas de manera correcta.

Anota un número telefónico activo, ya que será el medio principal de contacto para confirmar el registro.

Si el nombre de la escuela contiene abreviaturas, escríbelo tal como aparece en la documentación oficial.

Conserva una copia del formato una vez entregado, ya sea en físico o en fotografía, para cualquier aclaración futura.

¿Dónde consultar actualizaciones o descargar el formato digital?

En cuanto la SEP publique el formato de solicitud de beca en su portal oficial, estará disponible para descarga en el sitio:

También se espera que los gobiernos estatales y municipales publiquen ligas de descarga o habiliten módulos digitales para facilitar el proceso de registro.

Importancia del formulario para solicitar una beca escolar

El formulario para solicitar una beca escolar no solo sirve para registrar a las y los estudiantes, sino que también permite a la SEP identificar las necesidades socioeconómicas de cada familia. Este proceso garantiza que los recursos sean distribuidos de forma justa y transparente, priorizando a quienes más lo necesitan. Con este nuevo esquema, la Beca Universal “Rita Cetina Gutiérrez” busca convertirse en un pilar del bienestar educativo en México, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a la educación básica.