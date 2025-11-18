Pastorelas en CDMX 2025: la tradición navideña que fusiona humor y magia

Durante la temporada decembrina, la Ciudad de México se ilumina con el espíritu navideño, y una de las tradiciones más queridas y esperadas por los capitalinos son las pastorelas. Este género teatral, con raíces que se remontan al Virreinato, ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero siempre manteniendo su esencia: la comedia que rodea el nacimiento del Niño Jesús y la eterna lucha entre el bien y el mal. Si buscas planes para estas fiestas, las pastorelas en CDMX 2025 ofrecen un abanico de opciones para todos los gustos. Aquí te presentamos 6 montajes imperdibles para disfrutar en familia o con amigos.

1. Tradicional pastorela mexicana: un clásico que encanta

Con más de 20 años de trayectoria, la Tradicional Pastorela Mexicana sigue conquistando al público con su esencia auténtica. Este montaje narra el origen de la tradición con danzas y rituales prehispánicos, el proceso de evangelización con marionetas estilo siglo XVII, y la batalla entre el bien y el mal, protagonizada por demonios que representan los 7 pecados capitales y el Arcángel Miguel. Más de 25 actores, bailarines, alebrijes y mojigangas, además de efectos especiales como corridas de toros, peleas de gallos y fuegos artificiales, hacen de esta una experiencia completa. Se celebra en el Claustro del Instituto Cultural Helénico, e incluye convivencia con actores y cena con champurrado y tamales. Es una de las pastorelas en CDMX 2025 más completas.

¿Dónde? Claustro del Instituto Cultural Helénico (cerca de San Ángel).

Claustro del Instituto Cultural Helénico (cerca de San Ángel). ¿Cuándo? Del 16 al 27 de diciembre de 2025.

Del 16 al 27 de diciembre de 2025. ¿Cuánto cuesta? Desde $700 pesos por persona (incluye cena y convivencia). Boletos en Boletópolis.

2. Pastorela tradicional de coyoacán: diablos revolucionarios

Coyoacán, con su ambiente bohemio y tradicional, es un escenario perfecto para las pastorelas. Esta propuesta, con más de 20 actores en escena, rescata la puesta tradicional e incorpora elementos actuales como la lucha libre y el mambo. Al término de la función, el público participa en una procesión por los jardines de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, que culmina con ponche, tamales, atole y rifa de piñatas. Es una de las pastorelas en CDMX 2025 que fusiona lo clásico con lo contemporáneo.

¿Dónde? Casa de Cultura Reyes Heroles, Coyoacán.

Casa de Cultura Reyes Heroles, Coyoacán. ¿Cuándo? Hasta el 25 de diciembre de 2025.

3. La pastorela de la ciudad de méxico: humor con vistas

Esta pastorela celebra 30 años y ofrece una propuesta única: se lleva a cabo en el piso 35 de la Torre Latinoamericana, con vistas espectaculares de la ciudad. Relata el camino de dos parejas de pastores que, guiados por un ángel-superhéroe y tentados por Lucifer y Luzbella, se dirigen a adorar al niño Jesús. Es una obra satírica con guiños a sucesos políticos y sociales del México contemporáneo y una crítica a la globalización. Sin duda, una de las pastorelas en CDMX 2025 más originales por su ubicación.

¿Dónde? Piso 35 de la Torre Latinoamericana.

Piso 35 de la Torre Latinoamericana. ¿Cuándo? Del 6 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Funciones a las 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

Del 6 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Funciones a las 6:00 p.m., 7:00 p.m. y 8:00 p.m. ¿Cuánto cuesta? $99.90 pesos por persona. Boletos en Ticket App.

4. La famosa pastorela en tepotzotlán: tradición colonial

A poco más de una hora de la CDMX, en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán, se celebra una de las pastorelas más famosas del país. Inspirada en la “Pastorela en Dos Actos” de José Joaquín Fernández de Lizardi, esta puesta en escena se realiza en el patio colonial de la Hostería del Colegio Noviciado, dentro del complejo del Templo de San Francisco Javier y el Museo Nacional del Virreinato. Incluye cena con pozole, pambazos, buñuelos, tamales y champurrado, mariachi en vivo, ponche de bienvenida y piñatas. Una experiencia inmersiva para vivir la tradición navideña. Para más detalles, consulta la información de Dónde Ir.

¿Dónde? Patio de la Hostería del Convento, Tepotzotlán, Estado de México.

Patio de la Hostería del Convento, Tepotzotlán, Estado de México. ¿Cuándo? Del 15 al 23 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m.

Del 15 al 23 de diciembre de 2025 a las 7:00 p.m. ¿Cuánto cuesta? $890 pesos por persona (incluye cena y show). Teléfono: (55) 5876 0243.

5. Pachecas a belén: la pastorela lgbttti

“Pachecas a Belén” es una pastorela mexicana **LGBTTTI** divertida y transgresora. Protagonizada por Daniel Vives Ego “La Súper Mana”, Sergio Alazcuaga, Hugo Blanquet “Miss Diamond”, Samuel Zarazúa y Ramsés Molina “Deborah La Grande”, este montaje ofrece una visión cómica y actual de la historia navideña. Este año cuenta con la participación especial del actor Rogelio Suárez. Es una propuesta audaz y llena de ingenio que forma parte de la diversidad de pastorelas en CDMX 2025.

¿Dónde? C. Maestro Antonio Caso 48, Tabacalera, Cuauhtémoc.

C. Maestro Antonio Caso 48, Tabacalera, Cuauhtémoc. ¿Cuándo? Todos los sábados 20:30 hrs y domingos 18:30 hrs, hasta el 2 de enero de 2026.

Todos los sábados 20:30 hrs y domingos 18:30 hrs, hasta el 2 de enero de 2026. ¿Cuánto cuesta? Desde $330 hasta $550 pesos.

6. La antipastorela: sátira y humor irreverente

La Antipastorela” es una de las pastorelas en CDMX 2025 que no te puedes perder si buscas una sátira cabaretera y con humor irreverente. Escrita por Humberto Robles, esta obra presenta una versión alternativa de la historia tradicional, mezclando situaciones del acontecer nacional con personajes como Pepe El Toro y La Chorreada. Aborda temas contemporáneos con mucha ironía y humor, invitando a la reflexión a través de la risa. Es una excelente opción para adultos que disfrutan de la comedia con un toque crítico.

¿Dónde? Marketeatro. Coahuila 105, Roma Nte., Cuauhtémoc.

Marketeatro. Coahuila 105, Roma Nte., Cuauhtémoc. ¿Cuándo? Sábados 23:00 hrs. y 25 de diciembre, 1 y 8 de enero de 2026 a las 22:00 hrs.

Sábados 23:00 hrs. y 25 de diciembre, 1 y 8 de enero de 2026 a las 22:00 hrs. ¿Cuánto cuesta? Desde $200 hasta $500 pesos.

Las pastorelas en CDMX 2025 son una tradición viva y en constante evolución, que cada año nos ofrecen nuevas formas de celebrar la Navidad con humor, reflexión y, sobre todo, mucha alegría. ¡No dejes pasar la oportunidad de visitar el teatro y disfrutar de este género tan especial de nuestra cultura! Para más opciones y detalles, puedes consultar Cartelera de Teatro o Espacio Artístico y Cultural DANZITE.