Ritual Mexa 2025: la Universidad Anáhuac Querétaro convierte la lucha libre en una experiencia universitaria única

La Universidad Anáhuac Querétaro se prepara para una jornada llena de energía, identidad y color con la realización de Ritual Mexa 2025, un evento inspirado en la lucha libre mexicana, símbolo del espectáculo popular y de la cultura nacional. La función se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre dentro de las instalaciones del campus, en un montaje completamente producido por los propios estudiantes de Dirección de Empresas de Entretenimiento.

Un aula convertida en espectáculo

Más que una función deportiva, Ritual Mexa es una plataforma de aprendizaje experiencial donde los alumnos ponen en práctica su formación profesional en planeación, producción, marketing y gestión de eventos masivos. El proyecto combina los valores académicos con el espíritu festivo que caracteriza a la comunidad Anáhuac.

Lucha, música y ambiente temático

El evento incluirá una cartelera con luchadores invitados, dinámicas con el público, música en vivo y ambientación temática que rendirá homenaje a la estética tradicional de la lucha libre. Todo estará diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y segura, abierta tanto a la comunidad universitaria como al público externo.

Entretenimiento responsable y vinculación social

Además de promover la cultura del entretenimiento responsable, Ritual Mexa busca fortalecer los lazos entre los alumnos y la sociedad queretana, destacando la importancia de la producción cultural como motor de innovación y participación comunitaria.

Una experiencia que promete emoción y orgullo mexicano

No te pierdas este gran evento que promete emoción, espectáculo y orgullo mexicano. Ritual Mexa 2025 llega para demostrar que el talento universitario puede subirse al ring con la misma fuerza, pasión y entrega que los grandes ídolos del cuadrilátero. Los boletos ya están disponibles en www.superboletos.com, ¡asegura tu lugar y vive la experiencia en vivo!

