Qrobus dará servicio gratuito a la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025

La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) informó que se pondrá en marcha un servicio especial de transporte gratuito Qrobus, disponible del 14 al 30 de noviembre, para trasladar a los visitantes a la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2025 (FIGQ).

El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, dio a conocer que los autobuses saldrán desde el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín del estado de Querétaro (CECEQ) y operarán en un horario de 11:00 a 01:00 horas.

Para esos traslados habrá 30 unidades Qrobus disponibles, a fin de garantizar una movilidad cómoda, segura y constante hacia las instalaciones de la Feria.

“El gobernador, Mauricio Kuri ha dispuesto que el transporte público a la feria sea totalmente gratuito del 14 al 30 de noviembre. La intención es que de las 11 a la una de la mañana podamos tener servicio permanente desde el Gómez Morín y la Alameda, hacia la Feria”, puntualizó.

Además, para mayor comodidad de los asistentes, el estacionamiento del Gómez Morín permanecerá abierto hasta las 03:00 horas, permitiendo a quienes dejen su vehículo contar con un espacio seguro durante su visita a la Feria.

De manera complementaria, se pondrán a disposición de la ciudadanía 250 unidades de taxi, mismos que generarán el costo de traslado a través del taxímetro digital, permitiendo traslados regulados.

La implementación de estas acciones refuerza el objetivo de la AMEQ por ofrecer alternativas de movilidad accesibles y eficientes para todos los usuarios, ya sea en sus actividades diarias o para disfrutar de eventos culturales como lo es la Feria Internacional Ganadera.