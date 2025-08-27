Innovación y sinergia en el sector turístico

La titular de Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR), Adriana Vega Vázquez Mellado, inauguró el Foro de Innovación y Sinergia Turística 2025, un espacio diseñado para fortalecer la competitividad de ese sector económico.

La funcionaria señaló que para alcanzar dicha innovación se requiere de la capacitación y la generación de alianzas estratégicas entre prestadores de servicios y actores de la cadena de valor.

En el foro participaron cerca de 100 prestadores de servicios turísticos de diversas regiones del estado, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para mejorar las técnicas de venta, impulsar la colaboración entre empresas turísticas, y diversificar la oferta de productos y servicios en la entidad.

“El turismo es una de las grandes fortalezas de Querétaro, pero como todo sector dinámico requiere que trabajemos unidos, innovemos y generemos sinergias que nos permitan dar un paso más hacia adelante. Este Foro es la primera etapa de un camino colectivo para llevar a Querétaro al siguiente nivel en materia turística”, destacó.

Dicha actividad incluyó la participación de los ponentes de talla internacional Pay Campos, quien impartió la conferencia “El poder de vender dentro de ti”, enfocada en reconectar con el propósito personal y empresarial, y Cristina Gómez Llamas, especialista en proyectos de desarrollo organizacional y transformación empresarial, quien compartió herramientas clave para fortalecer el crecimiento del sector.

Vega Vázquez Mellado dijo que la dependencia a su cargo refrenda su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan a las y los prestadores de servicios turísticos, reconociendo que la suma de esfuerzos es el motor que permite a Querétaro consolidarse como un destino de excelencia, innovador y competitivo a nivel nacional e internacional.