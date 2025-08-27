Expo Cafe 2025, el WTC de la CDMX te espera con las tazas abiertas

La Ciudad de México se prepara para albergar la Expo Café 2025, que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre en el World trade Center, un espacio que se llenará de aroma, sabor y calidez.

La Expo Café 2025, organizada por Tradex Exposiciones, ya convertida en una tradición para miles de apasionados del aromático café, reunirá a productores, baristas, emprendedores y, sobre todo, a quienes disfrutan hacer del café un ritual diario.

Una experiencia para todos los sentidos

Más que una exposición, Expo Café será un viaje sensorial ya que desde que los amantes del café crucen las puertas del WTC, el aire se impregnará de notas tostadas, especias, frutas y flores, provenientes de las más de 200 marcas de café mexicano que se darán cita.

Cada stand será una invitación a descubrir los secretos del grano: su origen, su historia, su proceso y su gente.

Este año, además, se celebrará el espíritu innovador de la industria, con nuevas propuestas en métodos de extracción, coctelería con café y tendencias sustentables que buscan cuidar el planeta sin sacrificar el sabor.

Mucho más que café: comunidad y conocimiento

Uno de los grandes valores de Expo Café es su capacidad para generar comunidad. Aquí, las tazas se comparten entre desconocidos que rápidamente se vuelven cómplices y los talleres, catas, conferencias y demostraciones en vivo son una oportunidad única para aprender directamente de los expertos y descubrir que detrás de cada bebida hay una cadena humana llena de pasión y esfuerzo.

Además, se llevará a cabo el esperado Premio Sabor Expo Café 2025, donde los asistentes podrán votar por su café favorito, destacando lo mejor de la producción nacional.

Una cita imperdible para quienes aman el café… y lo que representa

Para muchos, el café es más que una bebida: es un punto de encuentro, un momento de pausa, una excusa para reconectar. Expo Café 2025 es justamente eso: un lugar para celebrar lo que nos une, a través de una taza.

Así que si eres productor, barista, emprendedor, fanático o simplemente alguien que no concibe las mañanas sin café, marca en tu calendario el 4, 5 y 6 de septiembre ya que el World Trade Center te espera con las tazas abiertas.