¡Entrega no inmediata!, México suspende envíos y paquetería a EU

¡Entrega no inmediata!, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México informaron que ante una nueva medida del gobierno de Donald Trump, México suspende envíos postales y paquetería a Estados Unidos.

A través de la Orden Ejecutiva 14324, el vecino país del norte suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

“Esta medida aplica no solo para México sino para todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías”, destacó la cancilería en conjunto con Correos de México.

“Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, señalaron la dependencias al referir que nuestro país se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a territorio estadounidense.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, apuntó que México continúa el diálogo con autoridades estadounidense y con organismos postales internacionales para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, “brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”.

El Gobierno de México reiteró el compromiso para promover los intereses de todas las y los mexicanos “a través de la negociación y la colaboración conjunta”.