Centro de Acopio del DIF-Corregidora sigue activo en apoyo a la Sierra Gorda

El gobierno municipal de Corregidora mantiene activo el Centro de Acopio del DIF, a fin de recibir víveres para las familias de la Sierra Gorda que resultaron afectadas por las lluvias de los últimos días.

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, precisó que el Centro de Acopio está ubicado en las instalaciones del DIF Municipal Corregidora, en avenida Ribera del Río s/n, colonia El Pueblito.

“Querétaro va a demostrar nuevamente su grandeza. Va a demostrar que cuando nos unimos podemos salir ante cualquier adversidad.

“Por eso aquí, en Corregidora ponemos a disposición de cualquier ciudadana y ciudadano que quiera apoyar a nuestros hermanos de la Sierra Gorda con víveres, agua, alimentos no perecederos, artículos de limpieza, que vamos a acopiar en el DIF Municipal, y después lo llevaremos a la Sierra Gorda Queretana”, apuntó el alcalde.

El Centro de Acopio

El Centro de Acopio opera desde el pasado sábado 11 de octubre, en donde se han recibido víveres, agua embotellada, artículos de limpieza, cobijas y alimentos no perecederos de ciudadanas y ciudadanos solidarios.

Los días y horarios de recepción de víveres son de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los dias sábado y domingo de 09:00 a 13:00 horas.

Los víveres básicos

Agua embotellada

Arroz, frijol, lenteja y pasta

Aceite vegetal

Atún, sardina o alimentos enlatados

Leche en polvo

Azúcar, sal y café soluble

Galletas y barras energéticas

Papel higiénico y toallas sanitarias

Jabón, shampoo y pasta dental

Cloro, detergente y artículos de limpieza

“Juntas y juntos llevamos apoyo a la Sierra Gorda Queretana, porque unidos, somos más fuertes”, concluyó “Chepe” Guerrero.

Cabe recordar que en los últimos días, las fuertes lluvias han dejado daños considerables en el patrimonio de muchas familias de los municipios de la Sierra Gorda queretana, donde trabajan autroridades de los tres órdenes de gobierno para recomponer la situación.