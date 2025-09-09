El último secreto, nueva novela de Dan Brown, genera largas filas en Praga

La nueva novela del escritor estadounidense Dan Brown, El último secreto, ha sido lanzada este martes en Praga, la mística ciudad de las cien torres, donde se desarrolla la trama de acción, intriga y enigmas que vuelve a protagonizar el célebre profesor de simbología Robert Langdon.

Una larga fila de personas, que empezó a formarse la víspera en torno al antiguo ayuntamiento de la capital checa, ha esperado toda la noche, hasta las 07.00 hora local (05.00 GMT) de hoy, para adquirir su ejemplar, en medio de la curiosidad de los pocos turistas que a esas horas tempranas visitaban la emblemática Plaza Vieja.

El lanzamiento de la versión en checo de la novela fue organizado por la editorial Argo, en cooperación con la agencia Prague City Tourism (PCT), y tal como se había anunciado previamente, los primeros cien lectores recibieron el tomo con una dedicatoria de Brown.

A la venta en español, mañana

Los seguidores apasionados de las aventuras de Langdon esperaron ocho años a esta obra, que saldrá a la venta en español mañana 10 de septiembre, publicada por la editorial Planeta.

«Sólo he leído de él El código Da Vinci, y me gustó mucho. Escribe novelas policíacas increíbles, y ésta tiene lugar en Praga», dijo a EFE Jan Kratochvil, estudiante de la Politécnica de Praga y uno de los primeros que salió con su libro bajo el brazo.

«Ahora espero irme a la cama y esta noche me levantaré y empezaré a leerlo, aunque no creo que acabe en un día», añadió visiblemente cansado Kratochvil, que se formó en la fila a las 19:00 horas de ayer, con su silla plegable.

La trama

En el relato, Langdon viaja a la capital checa para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Katherine Solomon, una brillante científica noética con quien ha iniciado una relación.

Cuando ella va a publicar su descubrimiento sobre la naturaleza de la conciencia humana, que augura desafiar siglos de creencias consolidadas, varios asesinatos desatan el caos, y Katherine desaparece sin dejar rastro.

La agencia PCT lanzó hoy también una gira que recorre los lugares donde se desarrolla la novela, entre ellos la biblioteca barroca del Klementinum, el monumento a las víctimas del Comunismo en la colina de Petrin o el refugio atómico en Folimanka de Nusle, que no es tan conocido para los turistas, y donde tiene lugar algún asesinato clave en el relato.

Este refugio está abierto una vez al mes a los turistas y tienen un escape de aire con la forma de R2 D2, el androide de la película ‘La guerra de las galaxias’.

Pero no todos los lugares están claramente especificados, advirtió hoy, en el acto del lanzamiento, la traductora de la edición checa, Michala Marková, que ha trabajado en un ‘búnker’ todo este tiempo, eso sí, con excelentes vistas de la ciudad, pero casi sin acceso a internet, y cada noche tenía que dejar en una caja fuerte todo lo traducía junto a su colaborador, David Petru, durante el día.

Se espera que Dan Brown acuda en persona a Praga el próximo día 18 para una rueda de prensa y una velada literaria con lectores.