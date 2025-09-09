Concierto mexicano, la OFEQ invita a vivir el sentimiento patrio

Humberto Gomez
Concierto Mexicano

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) invita al público a vivir una noche llena de música y talento internacional con el Concierto Mexicano, que se realizará el próximo jueves 11 de septiembre a las 20:00 horas, en el Teatro Metropolitano.

En el programa de Concierto Mexicano destacará el virtuosismo del Concierto para violonchelo número 1 en La menor, de Camille Saint-Saëns, interpretado por la joven y talentosa violonchelista Anna Komusinski de Alba, de nacionalidad mexicana-polaca, bajo la dirección del maestro Mark Kadin.

La talentosa violonchelista Anna Komusinski de Alba

Con solo 16 años de edad, Anna sorprende por su madurez musical y su capacidad de transmitir emoción, convirtiéndose en una de las promesas más brillantes de la nueva generación de músicos y la obra, considerada una joya del romanticismo europeo, se combinará con la riqueza y el colorido de la música mexicana, lo que da como resultado un diálogo musical que une tradición y modernidad.

La velada incluirá también Instantáneas mexicanas, de Manuel M. Ponce; la Suite orquestal basada en Agustín Lara, de Mateo Oliva, y los enérgicos Sones de mariachi, de Blas Galindo, en un recorrido sonoro que celebrará el orgullo patrio y la universalidad de la música.

Anna Komusinski de Alba ha destacado por su sensibilidad interpretativa y su capacidad de transmitir emoción en cada nota.

Desde temprana edad inició su formación musical, estudiando con maestros de renombre en México y Europa; ha participado como solista en diversos festivales y escenarios internacionales, y se ha consolidado como una de las jóvenes promesas que proyectan el talento mexicano y polaco a nivel mundial.

De esa forma, la OFEQ invita a todo el público a disfrutar de un concierto que celebra la música, la juventud y el talento internacional, donde la tradición y la innovación se encuentran en un mismo escenario.

La invitación está hecha

Los boletos están disponibles en la página oficial www.filarmonicadequeretaro.org.

