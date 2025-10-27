Efemérides de noviembre: fechas que definen a México y el mundo

Las efemérides de noviembre más importantes en México son, sin duda, las relacionadas con nuestras tradiciones y nuestra historia. Además de estas, noviembre está lleno de otras fechas importantes a nivel nacional e internacional, como el Día Nacional del Libro, el Día del Músico y el inicio del Buen Fin.

Noviembre: Un Mes entre la Memoria, la Revolución y la Música

Noviembre es un mes de profundos contrastes. Comienza en un tono solemne y mágico, con el aroma a cempasúchil del Día de Muertos, y termina con la euforia consumista del Buen Fin y el Black Friday. En el medio, conmemoramos uno de los eventos históricos más importantes de nuestra nación: la Revolución Mexicana.

Es un mes para recordar a nuestros difuntos, para celebrar a nuestros héroes, para honrar a nuestros músicos y para reflexionar sobre temas que nos tocan a todos. Las efemérides de noviembre son un espejo de nuestra identidad, un calendario que nos cuenta quiénes somos y de dónde venimos.

Las Fechas que nos Marcan como Mexicanos

1 y 2 de Noviembre – Día de Muertos:

La Celebración: Noviembre arranca con la festividad más mexicana de todas. El 1 de noviembre se dedica a los niños difuntos (Día de Todos los Santos) y el 2 de noviembre a los adultos (Día de los Fieles Difuntos). Es una tradición que fusiona las creencias prehispánicas con el catolicismo, una fiesta llena de color, comida y amor para recibir a las almas de nuestros seres queridos.

12 de Noviembre – Día Nacional del Libro y Natalicio de Sor Juana:

Doble Celebración Literaria: En esta fecha, México celebra el Día Nacional del Libro, una iniciativa para fomentar la lectura. La fecha no es casualidad; se eligió para honrar el nacimiento de una de las mentes más brillantes de nuestra historia Sor Juana Inés de la Cruz , nacida en 1648.

16 de Noviembre – Día Nacional de la Gastronomía Mexicana:

Un Brindis por Nuestro Sabor: En 2010, la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para celebrar este honor, se instituyó este día para reconocer y promover la inmensa riqueza de nuestra gastronomía

20 de Noviembre – Aniversario de la Revolución Mexicana:

El Grito de la Revolución: Es la conmemoración del inicio del levantamiento armado de 1910, convocado por Francisco I. Madero para derrocar al dictador Porfirio Díaz . Es un día de descanso obligatorio en México , y se celebra con un desfile cívico-militar en el Zócalo de la Ciudad de México.

22 de Noviembre – Día del Músico:

La Fiesta de Santa Cecilia: En esta fecha se celebra a Santa Cecilia, la patrona de los músicos . Es un día para honrar a todos los que, con sus instrumentos y sus voces, le ponen banda sonora a nuestras vidas. ¡Felicidades a todos los mariachis, rockeros, sonideros, cantantes y filarmónicos!

23 de Noviembre – Día de la Armada de México:

Se conmemora la consolidación de la independencia nacional , cuando la recién creada Armada de México logró que las últimas tropas españolas que ocupaban el fuerte de San Juan de Ulúa se rindieran en 1825.

Otras Fechas Importantes de Noviembre a Nivel Global

11 de noviembre – Día del Soltero: Originado en China como una especie de “anti-San Valentín”, este día (11/11) se ha convertido en una celebración global de la soltería y, sobre todo, en el día de compras en línea más grande del mundo, superando al Black Friday.

14 de noviembre – Día Mundial de la Diabetes: Una fecha para crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo.

17 de noviembre – Día Internacional del Estudiante: Conmemora la resistencia de un grupo de estudiantes checoslovacos contra la ocupación nazi en 1939.

19 de noviembre – Día Internacional del Hombre: Una fecha para promover modelos masculinos positivos y crear conciencia sobre la salud de los hombres.

25 de noviembre – Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Un día de activismo y reflexión para poner fin a la violencia de género.

Cuarto Jueves de Noviembre – Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): La festividad más importante de Estados Unidos

Último Viernes de Noviembre – Black Friday: El inicio no oficial de la temporada de compras navideñas, famoso por sus grandes descuentos

El Calendario Completo: Efemérides de Noviembre Día por Día

Primera Semana:

1 de noviembre: Día de Todos los Santos / Día Mundial del Veganismo.

2 de noviembre: Día de Muertos / Día Mundial del Ballet.

3 de noviembre: Día Mundial del Sándwich / En 1957, la perrita Laika es lanzada al espacio

4 de noviembre: Día de la UNESCO.

5 de noviembre: Día Internacional del Payaso.

6 de noviembre: Día Mundial del Saxofón.

Segunda Semana:

8 de noviembre: Día Mundial de la Radiología / Día Mundial sin Wifi.

9 de noviembre: Día Mundial de la Adopción / Día Internacional del Inventor.

10 de noviembre: Día Internacional de la Contabilidad.

11 de noviembre: Día del Soltero / Día de las Librerías / Día Mundial del Origami.

12 de noviembre: Día Nacional del Libro / Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz / Día Mundial contra la Neumonía.

13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad / Comienza el Buen Fin en México.

Tercera Semana:

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes

15 de noviembre: Día Mundial sin Alcohol

16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana / Día Internacional para la Tolerancia.

17 de noviembre: Día Internacional del Estudiante.

20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Cuarta Semana:

21 de noviembre: Día Mundial de la Televisión.

22 de noviembre: Día del Músico.

23 de noviembre: Día de la Armada de México / Muere el cantante José Alfredo Jiménez (1973).

24 de noviembre: Muere el muralista Diego Rivera (1957) / Muere el cantante Freddie Mercury (1991).

25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

26 de noviembre: Día Mundial del Olivo.

28 de noviembre: Muere Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” (2014).

29 de noviembre: Black Friday / Día Mundial de la Conservación del Jaguar.

30 de noviembre: Día del Influencer / Muere el actor Paul Walker (2013).

Un Mes para Recordar, Celebrar y Comprar

Las efemérides de noviembre nos ofrecen un recorrido fascinante por la historia, la cultura y las tradiciones que nos definen. Es un mes que nos invita a la introspección con el Día de Muertos, al orgullo patrio con la Revolución, y a la celebración de las artes con el día del libro y del músico.

Ya sea que estés poniendo tu ofrenda, preparando tu pavo de Acción de Gracias o cazando ofertas en el Buen Fin, noviembre es un mes que nunca pasa desapercibido. Es el preludio perfecto para el cierre del año, un tiempo para recordar de dónde venimos y para prepararnos para lo que está por venir.

