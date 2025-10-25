Revolución Mexicana cumple 112 años del movimiento que cambió a México

La Revolución Mexicana es una de las fechas más emblemáticas en la historia de México. Cada 20 de noviembre, millones de mexicanas y mexicanos recuerdan con orgullo el movimiento social que transformó por completo al país. Pero, ¿cuántos años se cumplen de la Revolución Mexicana en 2022? En este artículo te contamos el origen, su significado y por qué sigue siendo tan importante más de un siglo después.

Origen de la Revolución Mexicana

El inicio de la Revolución Mexicana se remonta al 20 de noviembre de 1910, cuando el pueblo mexicano decidió levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien había permanecido en el poder por más de 35 años consecutivos bajo un régimen autoritario conocido como el porfiriato. Durante ese periodo, México vivió un crecimiento económico significativo, pero los beneficios solo alcanzaron a las clases altas y a los extranjeros, mientras que los campesinos y obreros sufrían de explotación, bajos salarios y pobreza extrema. Esta desigualdad social fue el detonante del movimiento revolucionario que buscaba justicia, democracia y mejores condiciones de vida.

¿Qué significó la Revolución Mexicana para el país?

La Revolución Mexicana marcó un antes y un después en la historia nacional. Su principal objetivo fue poner fin al autoritarismo y luchar por la libertad política y social del pueblo. De esta lucha surgieron los principios que hoy rigen la vida democrática del país:

Sufragio efectivo, no reelección, lema impulsado por Francisco I. Madero, quien fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista en 1909.

El Plan de San Luis, proclamado el 5 de octubre de 1910, donde Madero convocó a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año.

Estos acontecimientos dieron paso a la caída de Porfirio Díaz en 1911 y al surgimiento de un nuevo México, más justo e incluyente. La Constitución de 1917 fue el resultado final de este proceso revolucionario, garantizando los derechos laborales, la justicia social y la libertad política.

¿Por qué se sigue celebrando la Revolución Mexicana?

La celebración de la Revolución Mexicana no solo conmemora una lucha armada, sino los ideales de igualdad y libertad que dieron forma al México moderno. Cada año, escuelas, instituciones y comunidades organizan desfiles, actos cívicos y festivales en honor a quienes participaron en el movimiento. El objetivo principal de esta conmemoración es recordar los valores nacionales, fortalecer el sentido patriótico y mantener vivo el compromiso de evitar cualquier forma de dictadura o reelección presidencial.

¿Cuántos años se cumplen de la Revolución Mexicana en 2022?

En 2022, se cumplen 112 años de la Revolución Mexicana. Desde aquel 20 de noviembre de 1910, México ha evolucionado social y políticamente, pero la esencia de esa lucha continúa vigente: la defensa de los derechos, la justicia y la libertad. Hoy, los mexicanos celebran esta fecha en familia, disfrutando de platillos típicos, música revolucionaria y desfiles escolares, recordando a los héroes que dieron su vida por un país más justo.

Un dato histórico que no debes olvidar

El 22 de mayo de 1909, Francisco I. Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, cuyo lema “Sufragio efectivo, no reelección” se convirtió en símbolo del cambio político. Posteriormente, el Plan de San Luis llamó al levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, un movimiento que reunió a campesinos, obreros y ciudadanos inconformes con las injusticias sociales. Pocos meses después, las fuerzas revolucionarias lograron la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911, y Madero entró triunfante a la Ciudad de México, marcando el fin del porfiriato.

Revolución Mexicana

Saber cuántos años se cumplen de la Revolución Mexicana en 2022 no solo nos recuerda un número: 112 años de historia, sacrificio y transformación. Esta fecha sigue siendo símbolo de unidad, justicia y libertad para el pueblo mexicano. La Revolución Mexicana 2022 es más que una conmemoración; es un recordatorio del valor que tuvo una nación para cambiar su destino y construir el México que hoy conocemos.