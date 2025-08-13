Día Internacional del Zurdo, una fecha para la reflexión

El 13 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Zurdo, una fecha para visibilizar desafíos cotidianos, romper estigmas y reconocer el valor de quienes, con la izquierda, también construyen futuro.

video: manfris

Aunque apenas entre el 10 y el 12 por ciento de la población mundial es zurda, ese pequeño porcentaje ha dejado una huella imborrable en la historia, el arte, la ciencia y el deporte.



Sin embargo, ser zurdo todavía implica enfrentar un mundo diseñado, casi exclusivamente, para diestros.

El gran día

Este 13 de agosto, en el marco del Día Internacional del Zurdo conversamos con personas zurdas de distintas edades y profesiones para conocer cómo es vivir “al revés” en una sociedad que rara vez piensa en la otra mano.

El mundo no gira para la izquierda

“Aprendí a usar las tijeras con la derecha porque en la escuela nunca hubo unas pensadas para mí”, cuenta Sofía Martínez, una diseñadora gráfica de 29 años. Su experiencia no es única. Desde pupitres incómodos hasta utensilios de cocina, casi todo en la vida cotidiana responde a un diseño hecho por y para diestros.

Aquí tienes información actualizada y respaldada por estudios sobre la prevalencia mundial de zurdos y sus variaciones:

Prevalencia global

• Un extenso metaanálisis que incluyó más de 2 millones de personas encontró que aproximadamente el 10,6 % de la población mundial es zurda, con un rango estimado entre 9,3 % (criterio más estricto) y 18,1 % (más laxo) .

• La cifra de ~10 % como promedio global también es reportada por otras fuentes como el sitio Better Ask the Left Hand Store y WorldAtlas .

Variaciones según región y factores demográficos

• Se observaron diferencias notables según países:

• Países con mayor proporción de zurdos:

• Países Bajos: ~12,9 %

• Estados Unidos: ~13,1 %

• Canadá: ~12,8 %

• Reino Unido e Irlanda: alrededor de 11–12 % .

• Países con menor proporción:

• China: entre 2,6 % y 3,5 %

• Indonesia: ~3,4 %

• India: ~5,2 %

• México: ~2,5 % .

• Según un estudio con más de 400 000 participantes en 41 países, la tasa de zurdos fue del 9,94 % (8,95 % en mujeres y 10,85 % en hombres).

• En los Países Bajos se registró el mayor porcentaje (12,95 %), mientras que en China fue de solo 2,64 % .

• Factores como edad, género y nivel educativo también influyen:

• La incidencia disminuye con la edad y es ligeramente menor en personas con educación superior .

Causas de las variaciones

• Presión cultural e histórica: En algunas culturas asiáticas (como India o China), tradicionalmente se ha forzado a los niños zurdos a usar la mano derecha, reduciendo la proporción reportada de zurdos .

• Visibilidad social: En sociedades donde ser zurdo no se suprime, las cifras son más precisas y elevadas. De ahí las diferencias entre regiones más abiertas frente a otras con estigma cultural .

Datos adicionales relevantes

• Día Internacional de los Zurdos: Se celebra cada año el 13 de agosto, para reconocer la singularidad de las personas zurdas y visibilizar los desafíos que enfrentan .

• Aspectos neurobiológicos y de salud:

• Se ha identificado una variante del gen TUBB4B que aparece 2,7 veces más en zurdos, aunque representa solo el 0,1 % de los casos, lo que sugiere que la mayoría de los casos son probablemente el resultado de variaciones aleatorias durante el desarrollo cerebral .

• También se han encontrado correlaciones estadísticas entre ser zurdo (o ambidiestro) y ciertos trastornos neuropsiquiátricos como esquizofrenia, autismo y dislexia