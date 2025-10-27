Eduardo Hernández Cházaro (1898–1957): poder, linaje y modernidad en el México posrevolucionario

El presente estudio examina la figura del General Eduardo Hernández Cházaro, protagonista destacado del México posrevolucionario. Su trayectoria —militar, diplomática y política— refleja la convergencia entre la élite republicana emergente y los remanentes de la aristocracia transatlántica que, desde el siglo XIX, mantuvo presencia activa en la vida social y económica del país.

Eduardo Hernández Cházaro

Orígenes familiares y formación política

Eduardo Hernández Cházaro nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1898, en el seno de una acaudalada familia de hacendados con profunda raigambre regional y proyección nacional. Su familia materna poseía uno de los mayorazgos más extensos y poderosos del país, que comprendía dos antiguas haciendas: la Hacienda de La Candelaria y la importante hacienda azucarera de Corral Nuevo, con más de 80,000 hectáreas productivas. Esta región de Veracruz constituía, desde el periodoo colonial, uno de los principales asentamientos de la élite mexicana, al situarse a lo largo del antiguo Camino Real que conectaba el puerto de Veracruz —la puerta de entrada a México de Europa— con la Ciudad de México.

Su tío, Francisco Lagos Cházaro, fue Presidente de México durante el turbulento año de 1915, bajo el gobierno constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza¹. Este vínculo familiar con el poder marcó tempranamente el destino del joven Eduardo, quien ingresó al Ejército Constitucionalista en 1914, integrándose a la generación de militares formados en el fragor de la Revolución Mexicana².

Por línea materna (Cházaro Carballo), era pariente directo de Don Juan Bautista Topete, Almirante de la Armada Española y Presidente del Consejo de Ministros (lo que hoy sería Presidente de España), figura central de la Revolución de 1868 en España y protagonista de la instauración de la monarquía constitucional bajo Amadeo I³. Esta ascendencia ibérica reforzó la conciencia genealógica y el sentido histórico que caracterizaron a la familia Hernández-Cházaro.

Hernández Cházaro participó en la Batalla de Agua Prieta, episodio decisivo en la consolidación del régimen sonorense³, y más tarde formó parte del Estado Mayor Presidencial durante los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, figuras fundamentales en la reorganización del poder militar y civil en México⁴.

Ascenso institucional y proyección diplomática

Su carrera política comenzó de manera paralela a la militar. Con apenas veinte años, fue electo diputado federal, integrándose al Congreso de la Unión como representante de una nueva generación de cuadros políticos con formación castrense⁵. Años más tarde fue designado Cónsul General de México en Texas, un cargo estratégico dentro de la política exterior mexicana, por su relevancia en la relación fronteriza y comercial con los Estados Unidos⁶.

Durante las décadas de 1930 y 1940, Hernández Cházaro consolidó su posición en la jerarquía militar, alcanzando el grado de General de Brigada y posteriormente el de General de División, distinciones reservadas a oficiales de probada lealtad institucional⁷. Su nombre figuraba con frecuencia en los círculos diplomáticos y sociales de la capital, donde se le reconocía tanto por su disciplina como por su capacidad de mediación.

En 1957, el presidente de la República lo designó Secretario de la Defensa Nacional, el cargo más alto dentro de la estructura militar mexicana. Sin embargo, su muerte repentina impidió que asumiera el puesto, truncando así una trayectoria que muchos consideraban preludio de una candidatura presidencial⁸.

Alianzas matrimoniales y el poder

En su vida personal, Hernández Cházaro contrajo matrimonio con Doña Sofía Lemus Ugarte de Mier, perteneciente a una de las familias más antiguas y acaudaladas de la nobleza española establecida en México. Los Mier, titulares del Ducado de Mier concedido por el Papa Pío IX en el siglo XIX⁹, fueron fundadores del Banco Nacional de México (1884)¹⁰ y mantuvieron alianzas con casas europeas como la de Polignac, a la que pertenecía Doña Susana de la Torre y de Mier, Condesa de Polignac y abuela del Príncipe Raniero III de Mónaco¹¹; por esta línea familiar, Doña Sofía era, por tanto, prima del propio Príncipe Raniero III.

Durante el periodo de reorganización social que sucedia en México a manos de su esposo, Doña Sofía realizó viajes a Europa en compañía de sus primas la Condesa Elena Mier de Subervielle y Doña Leonor Mier, Condesa de Regla y Marquesa de San Cristóbal, símbolos de una genealogía en la que se entrelazaban títulos de nobleza y poderes financieros con un refinado cosmopolitismo. Don Eduardo se beneficio del impacto social que tenia su esposa en México y Europa, fortaleciendo su posición diplomatica.

La unión entre Sofía Lemus Ugarte de Mier y Eduardo Hernández Cházaro significó más que un matrimonio social: constituyó una alianza simbólica entre la política republicana y la nobleza transatlántica, entre la modernidad del México institucional y los valores de una aristocracia adaptada al nuevo orden republicano. Los convirtió en un simbolo del nuevo México.

Descendencia y continuidad familiar

De este matrimonio nacieron cinco hijos, entre ellos Doña Ofelia Hernández-Cházaro, quien contrajo matrimonio con Don Ricardo de Romay, descendiente de una antigua familia española establecida en el México virreinal ¹³, lejanamente emparentada con Jose Sarmiento de Valladares y Arines Troncoso de Romay, Duque de Atrisco y trigésimo segundo Virrey de la Nueva España. Esta familia, al igual que los Hernandez-Chazaro, fue propietaria de una hacienda en Veracruz y mantuvo tierras próximas al mayorazgo de los Lascurain dentro el área que Albert Blair fracciono en 1921 como Lomas de Chapultepec, considerada hoy una de la zonas residenciales de mayor valor por metro cuadrado en todo el continente americano.

¡El matrimonio!

El matrimonio fue estrategico; el hermano de Ricardo de Romay, Don Enrique, habia contraido matrimonio con Doña María Luisa Vallina Lagüera, hija del billonario empresario Eloy Vallina, entonces considerado el hombre más rico de México. Fundador de Bancomer —hoy BBVA México—y del Grupo Chihuahua, Vallina encabezó un conglomerado que dominaba la principal producción siderúrgica del país y que, con el respaldo de la familia Wisbrun en la adquisición de Ericsson e ITT, sentó las bases del sistema nacional de telecomúnicaciones, antecedente directo de Telmex, posteriormente incorporado al emporio de Carlos Slim. Todo indica que el General Hernández Cházaro buscó que su descendencia fortaleciera alianzas con familias influyentes en los ámbitos político y empresarial de su tiempo.

La boda, acontecida en la Ciudad de México, fue uno de los eventos más notables de la vida social de su tiempo. Tres presidentes de México —Miguel Alemán, Pascual Ortiz Rubio y Manuel Ávila Camacho— firmaron como testigos oficiales del enlace¹⁴. El acta matrimonial, hoy conservada como pieza de colección familiar, constituye un testimonio elocuente del peso social y político de ambas familias, unidas en torno a un ideal de servicio público, cultura y prestigio histórico.

El presidente en funciones, Miguel Alemán, actuó como padrino de boda e invitado personal de Don Enrique de Romay y Piña, padre del novio, pronunciando el discurso de honor durante el banquete. Otros invitados destacados incluyeron a Antonio Bermúdez, entonces Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como los embajadores de España, Francia y Estados Unidos, entre otras figuras eminentes del establecimiento político, social y diplomático mexicano. El nuevo matrimonio Romay Hernández-Cházaro celebró su luna de miel a bordo del yate presidencial Sotavento, en las costas de Acapulco, un detalle personal del presidente Miguel Alemán. El enlace, de resonancia nacional, fue apodado la boda del poder y ampliamente reseñado por los principales periódicos de la época.

Fallecimiento y legado

El funeral de Estado de Don Eduardo Hernández Cházaro, celebrado en 1957, reunió a tres presidentes de la República —Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán y Abelardo L. Rodríguez— en un gesto de respeto excepcional¹⁵. Su despedida fue reflejo de una vida consagrada al deber y a la institucionalidad, y marcó el cierre de una generación de militares que habían participado en la construcción del Estado moderno mexicano.

Por su prestigio institucional, su ascendencia política y su cercanía con las más altas esferas del poder, diversos observadores de la época consideraban a Eduardo Hernández Cházaro como un candidato natural a la presidencia de la República, cuyo destino truncó únicamente la prematura brevedad de su vida.

En años recientes, la extraordinaria venta en subasta internacional de su reloj Patek Philippe Ref. 1518, adjudicado en Ginebra por la casa Antiquorum por la cifra de CHF 625,000, casi 1 millon de dólares, ha reavivado el interés por su figura y simboliza el legado icónico que Hernández Cházaro dejó tras de sí, tanto en los ámbitos del poder y la diplomacia como en el imaginario de la sofisticación mexicana de mediados del siglo XX²⁰.

En retrospectiva, su figura encarna el tránsito entre la tradición revolucionaria y la modernidad diplomática. Hernández Cházaro representa la síntesis entre poder y elegancia, una figura única entre la autoridad militar y la sensibilidad política, en una época en la que México buscaba redefinir su identidad entre el nacionalismo y la apertura internacional.

Hoy llevan su nombre la Calle General Eduardo Hernandez Chazaro y la escuela Eduardo Hernandez Cházaro, ambas en el Estado de México.

