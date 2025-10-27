Colicos sin regla podrían indicar una enfermedad ginecológica

Cuando los colicos sin regla son tan intensos que llegan a provocar vómitos, mareos o dolor de cabeza, podrían ser una señal de que algo no está bien. Así lo explica la doctora Katterine Chávez, ginecóloga regenerativa, estética y funcional, quien advierte que este tipo de dolor no debe normalizarse ni minimizarse. En el nuevo episodio del podcast Consultorio Íntimo, la especialista explicó que la dismenorrea, o dolor menstrual, suele describirse como un dolor que “sube y baja”, y puede presentarse antes, durante o después del sangrado menstrual.

“Las manifestaciones pueden ser diversas: algunas mujeres sienten un dolor punzante, otras lo comparan con un cólico intestinal. Pero no existe un solo tipo de dolor menstrual, depende de cada mujer y de su salud ginecológica”, señala Chávez.

¿Qué causa los colicos sin regla tan fuertes?

Los cólicos intensos son provocados por contracciones del útero, que busca eliminar el tejido que se desprende durante la menstruación. Sin embargo, cuando estas contracciones son excesivas, los vasos sanguíneos se comprimen, reduciendo el flujo de oxígeno y generando un dolor agudo. En casos más severos, los cólicos sin regla (es decir, cuando el dolor aparece fuera del periodo menstrual) pueden estar asociados a problemas como endometriosis, quistes ováricos o infecciones pélvicas. En estas situaciones, el cuerpo puede reaccionar con síntomas como náuseas, vómitos, fiebre o cansancio extremo, lo que indica que se requiere una evaluación médica.

¿Por qué algunas mujeres no sufren de cólicos?

De acuerdo con la especialista, el estilo de vida también influye. Las mujeres que practican yoga, meditación o ejercicios de respiración suelen reportar menor intensidad en los cólicos, debido a que el estrés y las tensiones musculares disminuyen. Además, llevar una alimentación equilibrada, dormir bien y evitar el consumo excesivo de cafeína o alcohol puede reducir los síntomas menstruales y mejorar el bienestar general.

¿Cómo saber si el dolor es normal o indica un problema?

Identificar si se trata de un dolor menstrual común o de un cólico sin regla que es síntoma de algo más serio, depende de varios factores. Los especialistas recomiendan prestar atención a:

Duración del dolor: Si se presenta varios días antes o después de la menstruación.

Intensidad: Si el dolor impide realizar actividades cotidianas.

Síntomas adicionales: Vómitos, fiebre, sangrado abundante o dolor durante las relaciones sexuales.

En estos casos, se recomienda acudir a un ginecólogo para realizar estudios como una ecografía pélvica, análisis hormonales o una revisión del útero y los ovarios. Detectar a tiempo enfermedades como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico es clave para evitar complicaciones a futuro.

Cuándo acudir al médico

Si experimentas cólicos menstruales muy fuertes que te provocan vómitos, o si notas que el dolor aparece incluso cuando no tienes la regla, es importante buscar atención médica. Estos signos pueden indicar la presencia de colicos sin regla relacionados con alguna patología ginecológica. La doctora Chávez recuerda que “el dolor no es normal cuando te incapacita o te obliga a suspender tus actividades”. En esos casos, es mejor no automedicarse y acudir a una revisión profesional.

Colicos sin regla

Los cólicos sin regla o los dolores menstruales que provocan vómitos no deben ignorarse. Aunque en muchos casos pueden deberse a desequilibrios hormonales o estrés, también pueden ser señales de enfermedades que requieren diagnóstico y tratamiento especializado. Escuchar a tu cuerpo y atender los síntomas a tiempo es la mejor forma de cuidar tu salud íntima.