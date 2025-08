MTV VMAs 2025: Guía de los nominados y favoritos de la noche

Los nominados a los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 ya han sido anunciados. La gran líder de la noche es Lady Gaga, quien arrasa con 12 nominaciones, seguida de cerca por Bruno Mars con 11 y Kendrick Lamar con 10. La ceremonia se celebrará el domingo, 7 de septiembre de 2025, en el UBS Arena de Nueva York. La categoría de Video del Año presenta una competencia feroz entre artistas como Ariana Grande, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bruno Mars y Sabrina Carpenter. Las votaciones para los fans ya están abiertas en el sitio oficial de MTV.

La Noche más Explosiva de la Música está de Vuelta

El verano llega a su fin, y eso solo puede significar una cosa: es tiempo de los MTV VMAs. La alfombra roja más irreverente, las presentaciones más icónicas y los videos musicales más innovadores del año se darán cita en una noche que promete ser inolvidable. Nueva York se prepara para recibir la 77ª edición de estos premios, que se celebrarán el domingo, 7 de septiembre, en el imponente UBS Arena.

La lista completa de nominados ya está sobre la mesa, y la batalla por el codiciado “Hombre de la Luna” (Moon Person) ha comenzado. En un año musicalmente explosivo, una reina indiscutible de los VMAs regresa para reclamar su trono, mientras una nueva generación de estrellas busca dejar su huella. Analicemos quiénes son los grandes protagonistas y cuáles son las categorías que nos tendrán al borde del asiento.

Los Reyes de la Noche: Lady Gaga, Bruno Mars y Kendrick Lamar Dominan

Si hay un nombre sinónimo de los VMAs, es el de Lady Gaga. Y en 2025, ha vuelto a demostrar por qué. Con 12 nominaciones, se convierte en la artista más nominada de la noche, un hito que logra por tercera vez en su carrera. Su capacidad para reinventarse y crear espectáculos visuales sigue siendo inigualable.

Pero no está sola en la cima. Le sigue muy de cerca el maestro del funk y el pop, Bruno Mars, con 11 nominaciones, consolidando su estatus como uno de los artistas más completos y consistentes de nuestra era. Y cerrando el trío de titanes, el genio del hip-hop, Kendrick Lamar, acumula 10 nominaciones gracias a su aclamado y viral video “Not Like Us”, que no solo dominó las listas de éxitos, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural.

La Nueva Guardia Pide Paso:

El grupo de artistas con múltiples menciones lo completan dos de las estrellas más brillantes del momento:

Rosé y Sabrina Carpenter , quienes obtuvieron ocho nominaciones cada una, demostrando su increíble impacto en el último año.

Ariana Grande y The Weeknd les siguen con siete nominaciones, mientras que Billie Eilish suma seis, reafirmando su presencia constante en los premios más importantes.

La Batalla de las Batallas: ¿Quién se Llevará el Video del Año?

Esta es la categoría reina, la que define un año en la música. Y en 2025, la competencia es una de las más reñidas que se recuerdan. Los nominados son un reflejo perfecto de la diversidad y calidad del panorama musical actual:

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”: Un regreso triunfal con un video visualmente deslumbrante.

Billie Eilish – “Birds of a Feather”: Una pieza emotiva y cinematográfica que ha conectado profundamente con su audiencia

Kendrick Lamar – “Not Like Us”: Más que un video, un himno. Un fenómeno viral que trascendió la música.

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”: La colaboración soñada. Un video lleno de glamour, nostalgia y una química explosiva.

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”: El éxito global que fusionó K-pop con funk, acompañado de una coreografía icónica.

Sabrina Carpenter – “Manchild”: La consolidación de una superestrella pop con un video ingenioso y lleno de personalidad.

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”: Una obra de arte visual, oscura y futurista, fiel al estilo de The Weeknd.

Otras Categorías Clave a Seguir

Artista del Año: Una categoría de pesos pesados donde se enfrentan Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weeknd .

Mejor Artista Nuevo: El futuro de la música está aquí. La competencia incluye a talentos emergentes como Alex Warren, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Young, Sombr y The Marías .

Nuevas Categorías: Para reflejar la evolución de la música, los VMAs han añadido dos nuevas categorías este año: Mejor Artista Pop y Mejor Video Country , ampliando el reconocimiento a más géneros.

¡Tu Voto Cuenta! Cómo Apoyar a tus Artistas Favoritos

Una de las cosas que hace especiales a los VMAs es que los fans tienen el poder. Las votaciones para 19 de las categorías principales ya están abiertas en el sitio oficial: vote.mtv.com.

Puedes votar todos los días hasta la fecha de la ceremonia. Tienes 20 votos por categoría, que puedes darle a un solo artista o repartirlos entre varios. ¡Es tu oportunidad de hacer que tu favorito se lleve el premio a casa!

Lista Completa de Nominados en Categorías Principales

Video del año

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Tate McRae – “Sports Car”

Lorde – “What Was That”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Doechii – “Anxiety”

Mejor artista nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV Push Performance del año

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)” (August 2024)

Ayra Starr – “Last Heartbreak Song” (September 2024)

Mark Ambor – “Belong Together” (October 2024)

Lay Bankz – “Graveyard” (November 2024)

Dasha – “Bye Bye Bye” (December 2024)

Katseye – “Touch” (January 2025)

Jordan Adetunji – “Kehlani” (February 2025)

Leon Thomas – “Yes It Is” (March 2025)

Livingston – “Shadow” (April 2025)

Damiano David – “Next Summer” (May 2025)

Gigi Perez – “Sailor Song” (June 2025)

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out” (July 2025)

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Post Malone ft. Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Mejor video pop

Alex Warren – “Ordinary”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die with a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor video hip-hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

GloRilla ft. Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J ft. Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4X4”

Mejor video R&B

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt (Remix)”

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Partynextdoor – “N o C h i l l”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless”

Mejor video alternativo

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

Sombr – “Back to Friends”

The Marías – “Back to Me”

Mejor video rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Mejor video de latín

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Shakira – “Soltera”

K-pop

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Afrobeats

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) Remix”

Rema – “Baby (Is It a Crime)”

Tems ft. Asake – “Get It Right”

Tyla – “Push 2 Start”

Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Country

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Morgan Wallen – “Smile”

Álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m the Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor video en formato largo

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for good

Burna Boy – “Higher”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Doechii – “Anxiety”

Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Mejor dirección

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Dirección de arte

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Fotografía

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Mejor edición de video

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching” (from F1 The Movie)

Mejor coreografía

Doechii – “Anxiety”

FKA Twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Mejores efectos visuales

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Tate McRae – “Just Keep Watching” (F1 The Movie)

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Una Noche que Promete Hacer Historia

Los MTV VMAs 2025 no son solo una entrega de premios; son un reflejo de la cultura pop, un escenario para momentos inolvidables y una celebración de la creatividad sin límites. Con una lista de nominados tan potente y diversa, la noche del 7 de septiembre promete ser una de las más emocionantes de los últimos años.

Desde la posible coronación de Lady Gaga hasta la batalla por el video del año, cada categoría está llena de talento y grandes historias. Prepara las palomitas, conéctate a la transmisión y prepárate para ser testigo de la historia de la música en tiempo real. Y no olvides votar, porque en los VMAs, tu voz es la que más cuenta.

