El famoso rapero estadounidense Travis Scott ha confirmado su regreso a México como parte de su gira “Circus Maximus”. Este esperado evento tendrá lugar el 21 de septiembre de 2024 en la Explanada del Estadio Azteca en la Ciudad de México. La noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan con ansias la oportunidad de ver a su ídolo en vivo.

Travis Scott, conocido por su energía en el escenario y su capacidad para conectar con el público, presentará una selección de sus éxitos más populares, incluyendo “Trance”, “The Scotts”, “My Eyes”, “Highest in the Room” y “Fe!n”. Su gira “Circus Maximus” ya ha sido un éxito rotundo en Europa, llenando estadios en ciudades como Londres, Hamburgo, Madrid y Milán.

NEW YORK I HAD TO MAKE SURE I DO THIS. ITS TIME FOR ALL OF US TO SLIDE TOGETHER. AND WAKE THE CITY UP. WE OUT. !!!!! pic.twitter.com/kYB5SflIYr

— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 22, 2024