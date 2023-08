Cuando se trata de música, todos tenemos gustos y opiniones diferentes, a veces esto resalta demasiado que se ha llegado a tener discusiones muy serias por ver cual genero es mejor, que canción es la más exitosa en el año o si los nuevos interpretes ya no hacen verdadera música etc…

Sin embargo algo que a veces cierra la boca de muchos han sido las colaboraciones de diferentes cantantes o grupos que han destacado los últimos años y vaya que muchas son de sorprender. Justo el día de hoy, se ha dado una colaboración al otro lado del globo y que en sus pocas horas en plataforma ya tiene millones de vistas. Se trata del sencillo Social Path del grupo de Kpop, Stray Kids y la ya mencionada “Reina de los Openings” LiSA.

Dos géneros, una gran colaboración

Para esta fecha, el nombre de estos grupos musicales ya son bastante conocidos, LiSA la idol japonesa cuya trayectoria musical es reconocida por muchos fans del Jpop y sobre todo los otakus al rededor del mundo, Stray-Kids la agrupación surcoreana conformada por: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Félix, Seungmin y I.N han buscado dar un nuevo giro a la industria musical al saber combinar increíbles letras, un ritmo más tipo electrónica y sin mencionar que sus MV tienen una producción espectacular que los ves muchas veces.

Si bien ya han tenido diversas colaboraciones con artistas surcoreanos, dentro de la industria del Kpop, hoy hicieron un pequeño cambio al unirse con la cantante LiSA (quien sigue sin quedarse quieta al haberse convertido en mamá hace poco) en el nuevo sencillo Social Path que viene dentro del álbum Super-Bowl próximo a su salida para ventas en el país del Sol Naciente en los próximos días de septiembre.

Lo interesante de esta nueva canción es que tiene una versión completa al japonés, a la primera te vas por la finta de que escuchas a los chicos cantar coreano pero si tomas mucha atención a la letra (y si sabes diferenciar un idioma de otro)

Claro, no es el primer sencillo en dicho idioma, ya que las canciones como TOP y SLUMP también tienen versiones en japonés, esto para una mayor y fácil distribución de sus álbumes en dicho país.

Una colaboración para alcanzar un sueño

Como dije, a pocas horas de haberse lanzado, las vistas en YouTube son demasiadas y quizás se debe a que por ambos lados, tengan muchos seguidores, tanto en sus respectivos países como ahora el aumento a nivel mundial.

Pero lo que hay que recalcar de está nueva colaboración es que las letras de ambos busca motivar a quien lo escucha. Tan solo en las primeras líneas inicia con “I gave up my youth for my future” (renuncie a mi juventud por mi futuro) recalcando un poco como los jovenes que buscan una vida en la industrial musical pasan años entrenando por completo con el sueño de estar en un grupo o empezar de solistas, algo que muy pocos logran mientras estén en la edad “adecuada” para ser un idol.

Reflexiones

LiSA también nos ha enseñado con sus letras el aprende a seguir adelante a pesar de haber vivido muchas complicaciones en el pasado, pero mientras sepas levantarte y seguir sin arrepentimientos, la vida será más fácil.

Ambas letras, se encuentran en una escenografía que representa lo difícil que es sentirse atrapado por los pensamientos de uno mismo, ya que muchas veces evitamos las cosas que nos gustarían para no enfrentarnos “al que dirán” cuando puede ser que a la gente en el exterior ni siquiera hayan prestado atención a lo que uno quiere hacer, también mostrándonos un enfoque de liberarnos al no querer seguir lo que otros esperan solo por ser “lo normal”.

Dos distintos géneros musicales pueden hacer un gran proyecto, mostrándonos que para disfrutar de algo no hay barreras en el lenguaje, que todos podemos disfrutar de lo mismo, en la música, la convivencia entre todos se vuelve más sencilla y agradable, por eso deberíamos dejar de discutir en ver que grupo es mejor que otro para solamente disfrutar.