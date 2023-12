Mariah Carey: El éxito navideño que resuena

Éxito navideño de Mariah Carey la canción que ha marcado generaciones y se ha convertido en un himno navideño, “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, no solo llena de espíritu festivo, sino que también colma los bolsillos de la artista cada año. Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want for Christmas Is You” ha mantenido su posición en los primeros lugares de popularidad durante la temporada navideña. A pesar de los años, la canción alcanzó el top 10 del Hot 100 por primera vez en diciembre de 2017 y desde entonces ha sido un fijo en el primer lugar de las listas de Billboard y las plataformas de streaming.

Registro nacional de grabaciones

La canción ha dejado una marca indeleble al ser incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, un reconocimiento a su significado cultural, histórico y estético. Este logro subraya la importancia duradera de la canción en la vida de Estados Unidos. El éxito de “All I Want for Christmas Is You” ha sido, literalmente, una fuente inagotable de ingresos para Mariah Carey. Según un informe de Forbes, la artista ha acumulado 60 millones de dólares en regalías desde el lanzamiento de la canción. Los cálculos de The Economist sugieren que Carey recibe alrededor de 2,5 millones de dólares en regalías anuales solo por esta canción, mientras que The New York Post eleva la cifra a aproximadamente 3 millones de dólares.

Éxito en plataformas digitales

El éxito de “All I Want for Christmas Is You” se traduce también a las plataformas digitales. El video oficial en el canal de YouTube de Mariah Carey ha acumulado 748 millones de reproducciones desde 2009, y una versión especial de 2019 ha alcanzado las 504 millones de visualizaciones. Este logro es particularmente notable considerando que la mayoría de las reproducciones ocurren durante la temporada navideña.

Fortuna en ascenso por el éxito navideño de Mariah Carey

Celebrity Net Worth estima la fortuna de Mariah Carey en impresionantes $350 millones de dólares. La artista no solo se beneficia de las regalías de su exitosa canción navideña, sino también de su destacada carrera musical, con ventas de álbumes récord y lucrativos contratos de conciertos, incluida una residencia en Las Vegas por 30 millones de dólares.

La fórmula mágica de Mariah Carey no solo es un regalo para nuestros oídos cada Navidad, sino también una garantía de éxito financiero que perdura año tras año.

