Cuida tu sartén de hierro: los 4 grupos de alimentos que es mejor evitar

La sartén de hierro fundido es una herramienta legendaria en la cocina, amada por su durabilidad y su capacidad para retener el calor como ninguna otra. Sin embargo, a pesar de ser un utensilio de cocina increíblemente versátil, no es la opción ideal para todos los alimentos. Conocer sus limitaciones no solo protegerá tu sartén, sino que también garantizará que tus platos salgan perfectos. A continuación, te desvelamos qué no deberías cocinar en una sartén de hierro fundido.

Alimentos ácidos: ¿un mito o una realidad?

Probablemente hayas oído que cocinar alimentos ácidos en sartenes de hierro es un gran no. La verdad tiene matices. Preparar una salsa rápida no causará problemas, pero cocinar a fuego lento durante horas una salsa de tomate o un guiso con mucho vino sí puede ser perjudicial. La acidez prolongada puede erosionar la capa de curado (la superficie antiadherente natural que se forma con el uso) y hacer que la comida adquiera un ligero sabor metálico. Del mismo modo, nunca debes marinar alimentos en tu sartén de hierro, ya que los adobos suelen ser muy ácidos para ablandar la carne.

Pescados delicados y alimentos pegajosos

Esa misma retención de calor que dora un filete a la perfección puede ser demasiado agresiva para pescados delicados como el lenguado o la tilapia. Estos pescados tienden a deshacerse y pegarse con facilidad, incluso en una sartén bien sazonada. Para estos casos, es mejor optar por una sartén antiadherente.

¿Y qué hay de los huevos?

Los huevos son el gran examen para una sartén de hierro bien curada. Si tu sartén es nueva o el curado no es perfecto, es muy probable que los huevos se peguen, convirtiendo la cocción y la limpieza en una pesadilla. Si no estás completamente seguro del estado de tu sartén, una antiadherente es una apuesta más segura para tus tortillas y huevos revueltos.

Comidas con olores y sabores potentes

El hierro fundido tiene una superficie porosa que, como parte de su proceso de curado, puede absorber y retener sabores y olores. Cocinar alimentos muy aromáticos como ajos, pimientos o ciertos pescados puede dejar un “recuerdo” que se transferirá al siguiente plato que prepares. Este problema de sabores residuales en el hierro fundido es especialmente notable si planeas usar la misma sartén para algo dulce después de una comida salada.

Postres después de platos salados (o el brownie con sabor a pollo)

Imagina hornear un delicioso brownie en sartén de hierro, solo para descubrir que tiene un sutil regusto al pollo frito que hiciste anoche. Para evitar esta mezcla de sabores no deseada, es fundamental una limpieza extremadamente cuidadosa entre usos. Algunos cocineros incluso optan por tener dos sartenes: una para platos salados y otra exclusivamente para postres.

El verdadero secreto no es qué cocinas, sino cómo la cuidas

Más importante que la lista de alimentos prohibidos es el buen mantenimiento de la sartén de hierro. Muchos de los problemas mencionados anteriormente desaparecen con una sartén perfectamente curada y cuidada. Contrario a la creencia popular, puedes y debes lavar tu sartén con agua y una pequeña cantidad de jabón suave. El verdadero error es dejarla en remojo o secar al aire, ya que esto provoca óxido. El método correcto es lavar, secar inmediatamente con un paño y luego calentarla a fuego bajo por unos minutos para evaporar cualquier resto de humedad. Finalmente, aplica una finísima capa de aceite con papel de cocina antes de guardarla. Un buen cuidado es la clave para que este utensilio clásico en la cocina te dure toda la vida.