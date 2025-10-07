Festival de la Huasteca “Cuerpos de Maíz” será en Jalpan de Serra

La vigésimo octava edición del Festival de la Huasteca “Cuerpos de Maíz” se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en el municipio de Jalpan de Serra, un espacio que representa un ejercicio de convivencia, de reconocimiento mutuo y de paz.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, hizo el anuncio oficial y dijo que el Festival de la Huasteca celebra el encuentro y alegría de seis estados hermanados por una región con profundo arraigo cultural.

Además, es una forma de ejercer el derecho a participar en la vida cultural como algo digno, necesario y transformador, señaló la funcionaria de gobierno estatal.

Cuerpos de Maíz

Agregó que “Cuerpos de Maíz” es un nombre que evoca la vida que se siembra en el cuerpo, la historia que se transmite en la palabra y la identidad que florece, como la milpa, cuando se vive en comunidad.

López Birlain destacó que serán 400 portadores de tradición de los seis estados que conforman la Huasteca los que participarán en el festival con huapango, talleres, gastronomía, conferencias, topadas, danza, medicina tradicional, artesanías, rituales de ofrenda al maíz y presentaciones de libros, entre otras actividades.

Actividades previas

Comentó que antes del inicio formal del festival, el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas se llevará a cabo el evento simultáneo “Nuestra Huasteca Queretana” en ocho municipios del estado: Arroyo Seco, Jalpan, Landa, Peñamiller, Pinal, Querétaro, San Joaquín y Tolimán.

En esos municipios, los sonidos de la huasteca se compartirán en las plazas principales, como una manera de disfrutar del espacio público desde su carácter festivo, comunitario y vivo.

Ese mismo día, a las 18:00 horas en el Museo de los Conspiradores, la investigadora Amparo Sevilla ofrecerá la conferencia “La Huasteca: Cuerpos de Maíz”, con la que se provocará una reflexión sobre la danza, el cuerpo y la tradición como territorios simbólicos donde la cultura se hereda y se transforma.

Municipios huastecos

La titular de la SECULT agradeció a las y los presidentes municipales de las seis alcaldías que integran la Huasteca Querétana y a todos los involucrados en la realización del festival que, reafirmo, se ha convertido en un espacio que recuerda que la cultura está viva siempre, y que se fortalece cuando se comparte, se escucha y se celebra en colectivo.

El presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, indicó a su vez que se espera una asistencia de 30 mil personas, con una derrama estimada de en seis millones de pesos durante los cuatro días del festival, al que calificó como un gran acontecimiento artístico y cultural que pondrá de relieve el nombre de Querétaro a nivel nacional.

La cartelera completa del Festival de la Huasteca está disponible en la página www.culturaqueretaro.gob.mx y en la redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado.