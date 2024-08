Kuri pide reuniones apartidistas con Sheinbaum

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se pronunció por que las reuniones con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sean sin tinte partidista.

Dijo que las elecciones ya terminaron y que quienes gobiernan deben atender los problemas de todos los ciudadanos, no sólo de los partidos que los impulsaron.

Durante la mañana, la virtual presidenta electa sostuvo su tercer día de reuniones con gobernadores de diversas regiones del país, quienes le expusieron sus proyectos de infraestructura y desarrollo.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue excluido de esa reunión hasta que no se resuelva el conflicto poselectoral en esa entidad, luego de que Morena impugnó el proceso.

Yo, por mi parte, desde que gané en el 2021, me quité la camisa de cualquier partido político, me puse la camisa de Querétaro y no tengo ninguna diferencia”, aseguró el mandatario queretano.

En esta ocasión tocó el turno a los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro.

Los mandatarios estatales reconocen que si bien el tema en estas reuniones es infraestructura y desarrollo, la seguridad también debe atenderse, aunque tendrán que esperar a que la virtual presidenta electa nombre a los secretarios de la Defensa y Marina, así como al titular de la Guardia Nacional.

