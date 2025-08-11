Bombones, el arte de endulzar infancia, regalos y un “te quiero”

Humberto Gomez
Bombones

Los bombones no son solo pequeños bocados de chocolate: son recuerdos de infancia, regalos en días especiales, excusas para decir “te quiero” sin palabras y mucho más.

Pero detrás de su brillante envoltorio y su delicado aroma, hay una historia que mezcla ingredientes nobles con la dedicación de quienes los elaboran a mano, uno a uno.

Cacao: el alma del bombón

Todo empieza con el cacao, fruto del árbol del mismo nombre que crece en climas cálidos y húmedos, principalmente en países como Ecuador, Venezuela, Perú o Costa de Marfil.

Aunque en muchas fábricas se utiliza cacao industrializado, los bomboneros artesanales prefieren trabajar con chocolate de origen, seleccionando granos con características únicas según su tierra, clima y variedad.

Para el antojo: bombones helados de dulce de leche, un postre para compartir
Todo comienza con el cacao                                                                                                          

“El chocolate tiene terroir, como el vino”, dice Mariana Torres, chocolatera artesanal en San Miguel de Allende. “Un cacao de Tabasco no sabe igual que uno de Madagascar. Y eso lo sentimos en cada bombón que creamos”.

Ingredientes que cuentan historias

Además del chocolate, cada bombón lleva un relleno que puede ser desde una ganache clásica (mezcla de crema y chocolate) hasta ingredientes insospechados como lavanda, chile, maracuyá o incluso mezcal.

“Nosotros trabajamos con frutas locales y hierbas de temporada”, explica Mariana. “Queremos que nuestros bombones cuenten algo del lugar donde nacen. Un sabor puede traer a la mente una abuela cocinando, una caminata en el bosque o una noche de verano”.

La elaboración: un proceso paciente y meticuloso

Hacer bombones a mano no es tarea fácil. Requiere precisión, tiempo y sobre todo, mucha paciencia. Primero se templa el chocolate, un proceso que ajusta su temperatura para lograr una textura brillante y un quiebre perfecto al morder. Luego, se vierte en moldes que se rellenan con la mezcla elegida, se sella con más chocolate y finalmente se deja enfriar.

ELABORACIÓN DE BOMBONES - Campus Cámara
Elaborarlos es un arte

“Cada bombón que entregamos ha sido tocado por varias manos”, cuenta Mariana. “No hay máquinas automáticas aquí. Hay dedos que limpian bordes, ojos que revisan acabados y corazones que disfrutan hacerlo bien”.

Un regalo para el alma (además del paladar)

El resultado no solo es delicioso: es emocional. Comer un buen bombón puede ser un gesto de autocuidado, un momento de pausa en medio del caos, o una manera de reconectar con alguien. Por eso, aunque existan versiones industriales, los bombones artesanales siguen conquistando a quienes buscan más que dulzura: buscan historia, calidad y un pedacito de amor.

