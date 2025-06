SuperShow WWE México 2025: Fechas, boletos, precios y más

La WWE regresa a México con uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre: el SuperShow WWE México 2025, y esta vez lo hace en alianza con la Lucha Libre AAA, lo que garantiza una mezcla explosiva entre superestrellas globales y los ídolos más queridos del circuito latino. El evento se realizará en dos de las principales ciudades del país: Ciudad de México y Monterrey, y promete ser histórico, ya que será el primero de este tipo desde 2011.

A continuación, te contamos dónde será el SuperShow de la WWE, cuándo podrás comprar boletos, qué luchadores participarán y cuáles son los precios para que no te pierdas esta fiesta del entretenimiento deportivo.

El evento tendrá lugar en dos de las arenas más importantes del país:

Ambas sedes están preparadas para recibir a miles de fanáticos en un espectáculo que unirá el estilo espectacular de la WWE con el sabor y la energía de la Lucha Libre AAA. Esta alianza estratégica fortalece la presencia de WWE en América Latina y abre la puerta a futuras colaboraciones entre talentos latinos y estadounidenses.

Las fechas oficiales son:

El evento será único en cada ciudad, con algunas diferencias en el cartel, pero ambos días contarán con las máximas figuras de WWE y AAA, asegurando una noche llena de adrenalina, espectáculo y emoción tanto para los fans veteranos como para las nuevas generaciones.

La venta de boletos se dividirá en tres etapas:

El banco Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, será el encargado de la preventa exclusiva. Dado que los eventos en Arena CDMX suelen estar ligados a Grupo Salinas, esta elección no sorprende.

🚨 ATENCIÓN 🚨

La @WWE regresa a México con #SuperShow 🇲🇽💥

¡Nos vemos el 26 de julio en la #ArenaCDMX!

Preventa con Banco Azteca: 16 de junio 10 am y hasta el 17 de junio 11:59 pm.

Preventa Fan: 18 de junio 10 am.

Venta general: 19 de junio 10 am en https://t.co/2HH3G9Bf9G pic.twitter.com/iqEzur6czL

— Arena CDMX (@ArenaCdMexico) June 16, 2025