Reconocimientos a policías de Corregidora por haber hecho importantes detenciones

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, encabezó la entrega de 146 reconocimientos a 105 policías por haber realizado detenciones relevantes por delitos relacionados con temas de hidrocarburo, contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

La entrega de reconocimientos también fue por la destacada trayectoria de los uniformados, además de los certificados de 8 operadores de la línea 911.

Trabajo y dedicación

“Chepe” Guerrero exhortó a las y los policías a continuar trabajando con dedicación, entrega y vocación por las familias de Corregidora, y reiteró su compromiso por seguir brindándoles las herramientas necesarias para su labor diario.

“Tenemos en Corregidora a la mejor policía del estado, sin agravio de las demás corporaciones y voy a seguir buscando todos los días que así sea. Gracias por su entrega, por su trabajo y por portar con mucho orgullo ese uniforme y esa placa, tienen todo mi reconocimiento, solidaridad y mi apoyo”, resaltó.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Corregidora, Ángel Rangel, dio a conocer que concluyó satisfactoriamente la capacitación de 8 operadores de la línea 911 conforme al modelo COSMOS, lo que permite fortalecer la profesionalización y calidad en la atención a la ciudadanía.

Este logro confirma que en Corregidora contamos con personal altamente preparado, capaz de responder con eficacia y humanidad ante situaciones que ponen a prueba la seguridad y la tranquilidad de las familias”, concluyó.

Al evento también acudieron: el Jefe de Gabinete Municipal, Carlos Contreras; la Secretaria de Gobierno Municipal, Cristina Fernández de Cevallos; el regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el H. Ayuntamiento, Pedro Martínez, y los síndicos, Juan Carlos Ramírez y María Esther García.

Además, el Asesor en Políticas Públicas en el Estado, Juan Martín Granados; el Director del Centro de Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CQCIAS), Alfredo Trejo Diez; el Director General del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad en el Estado, Alberto Luna López; el diputado local, Antonio Zapata y los vocales ciudadanos de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Pedro Ángel García y Felipe Álvaro Altamirano.