Omar Bravo es arrestado por presunto abuso sexual infantil

Omar Bravo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara y de la Selección Mexicana, fue arrestado el fin de semana como probable responsable del delito de abuso sexual infantil.

Tras la detención de Omar Bravo, el exfutbolista fue trasladado al Penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco, para llevar a cabo la etapa de declaraciones.

La Fiscalía del estado de Jalisco informó en un comunicado que las investigaciones indican que Bravo, de 45 años de edad, presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses y que pudo haber cometido actos similares con anterioridad.

Bravo fue arrestado durante un operativo en el municipio de Zapopan y se espera que comparezca pronto ante un tribunal.

Bravo en las canchas

El ariete saltó a la fama jugando como delantero para las Chivas de Guadalajara, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

También jugó con la Selección Nacional de México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Mundial de Alemania 2006.

Hace poco más de 10 años, cuando el calendario marcaba el 12 de agosto del 2015, el exfutbolista anotó el tanto que superó el registro de Salvador “Chava” Reyes: 123 goles que, una vez terminada su historia rojiblanca, se convirtieron en 160 anotaciones con la escuadra jalisciense.

En el otoño del 2018, Bravo anunció su retiro como futbolista profesional. Escribió 17 años de trayectoria, donde vivió tres etapas con el “Rebaño Sagrado” y vistió los jerseys de ocho equipos en tres países distintos.

En la cuenta de Instagram de Bravo, los seguidores comentaron su última publicación del 8 de septiembre, que no hacía referencia a las acusaciones.

Algunos expresaron tristeza, mientras que otros dijeron que era su ídolo y esperaban que las acusaciones fueran falsas.

La Fiscalía indicó que continuará con la investigación del caso.