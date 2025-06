Nuevo juego de Pollitos en Fuga: Chicken Run: Eggstraction

El cacareo de la nostalgia es poderoso. Para millones que crecieron en los albores del nuevo milenio, Pollitos en Fuga (o Chicken Run) no fue solo una película; fue un hito cultural. La obra maestra de Aardman en stop-motion nos enseñó que la libertad sabe a pastel de pollo, pero que vale la pena luchar por ella. En el año 2000, esa lucha se trasladó al mundo interactivo con un juego para PlayStation que, aunque modesto, capturó el espíritu de la cinta. Ahora, casi un cuarto de siglo después, el corral vuelve a abrir sus puertas al mundo de los videojuegos. Se ha revelado un nuevo juego de Pollitos en Fuga para consolas y PC, y la noticia ha puesto en marcha a toda una legión de fans.

Bajo el ingenioso nombre de Chicken Run: Eggstraction, esta nueva aventura promete ser mucho más que un simple refrito. Desarrollado por Outright Games en estrecha colaboración con Aardman, el juego se perfila como una ambiciosa secuela interactiva de la reciente película de Netflix, Pollitos en Fuga: El amanecer de los nuggets. Prepárate para planear, infiltrarte y, con suerte, escapar en este título que mezcla sigilo, estrategia y el humor inconfundible que define a la franquicia.

El Gran Regreso: ¿Por Qué un Nuevo Juego de Pollitos en Fuga Ahora?

El regreso de Rocky, Ginger y su prole no es casualidad. La secuela de 2023, El amanecer de los nuggets, revitalizó la propiedad intelectual para una nueva generación y reavivó el cariño de los fans originales. Aardman, el legendario estudio británico, ha demostrado una vez más su maestría en el stop-motion, y Netflix proporcionó la plataforma global para que el regreso fuera un éxito.

Este nuevo contexto es el caldo de cultivo perfecto para un videojuego. La industria ha evolucionado enormemente desde aquel título de PS1. Hoy, los juegos basados en licencias pueden ser experiencias profundas y de alta calidad. El anuncio de Chicken Run: Eggstraction no es solo para capitalizar el éxito de la película, sino para ofrecer una experiencia que expanda su universo. Es la oportunidad de poner a los jugadores, literalmente, en las garras de estos héroes emplumados.

¿Qué es Chicken Run: Eggstraction? Desglosando el Gameplay

Olvídate de las plataformas 3D de la vieja escuela. Chicken Run: Eggstraction se presenta como un juego de atracos con perspectiva cenital (top-down). Esta decisión de diseño es clave, ya que enfoca la jugabilidad en la estrategia y el sigilo, en lugar de la acción directa. Piénsalo como una versión familiar y avícola de Ocean’s Eleven o Metal Gear Solid.

Un Juego de Atracos y Sigilo con Perspectiva Cenital

Desde una vista superior, los jugadores controlarán a un equipo de élite de gallinas y pollos. El objetivo principal será infiltrarse en cinco granjas distintas, cada una con sus propios sistemas de seguridad, guardias y desafíos únicos. Tu misión: rescatar a otras aves cautivas. Para lograrlo, no bastará con correr sin rumbo. Deberás estudiar patrones de vigilancia, utilizar el entorno para esconderte y emplear las habilidades únicas de cada personaje para desactivar trampas y burlar a los enemigos. La perspectiva top-down permite una visión táctica del escenario, ideal para planificar tus movimientos y coordinar a tu equipo.

Cooperativo: ¡Escapa del Corral con un Amigo!

Una de las características más celebradas del anuncio es la inclusión de un modo cooperativo local. Podrás unirte a un amigo para planificar y ejecutar los atracos juntos. Esta modalidad abre un abanico de posibilidades estratégicas: mientras un jugador distrae a un granjero, el otro puede desactivar una cerca eléctrica. O quizás un personaje usa su habilidad para crear un señuelo mientras el otro libera a los polluelos. El cooperativo no solo duplica la diversión, sino que fomenta el trabajo en equipo, un tema central en las películas de Pollitos en Fuga.

La Historia: Continuando “El Amanecer de los Nuggets”

El juego no se limita a recrear eventos pasados. Chicken Run: Eggstraction es una secuela directa de El amanecer de los nuggets. Tras haber escapado de la granja de la Sra. Tweedy y frustrado sus planes de producción de nuggets, Ginger y Rocky han convertido su isla en un paraíso seguro. Sin embargo, su misión no ha terminado. Ahora, lideran un equipo de rescate dedicado a liberar a otras gallinas de las garras de la industria avícola.

Esta premisa narrativa es brillante porque justifica la mecánica de “atraco”. Ya no son fugitivos, sino un comando de liberación. Para añadir autenticidad, el juego contará con las voces de Bella Ramsey (conocida por The Last of Us y Game of Thrones) y Josie Sedgwick-Davies, quienes retomarán sus papeles de Molly y Frizzle, respectivamente. Este compromiso con el elenco original demuestra un nivel de cuidado que augura una experiencia fiel al material fuente.

Plataformas y Fecha de Lanzamiento: ¿Cuándo y Dónde Podremos Jugar?

La pregunta del millón para muchos jugadores es: ¿cuándo y en qué consolas estará disponible? Chicken Run: Eggstraction tiene un lanzamiento amplio confirmado para:

PlayStation 4 y PlayStation 5

Xbox One y Xbox Series X|S

Nintendo Switch

PC

Lamentablemente, aún no hay una fecha de lanzamiento exacta. Los desarrolladores han mencionado que llegará en otoño. Esta ambigüedad sugiere que el desarrollo sigue en curso y prefieren no comprometerse hasta estar seguros.

La Incógnita de Netflix Games y los Celulares

Un detalle interesante del anuncio es la mención de Netflix Games por varios meses atras. Esto ha generado confusión y especulación. Netflix Games, hasta ahora, ha enfocado su estrategia en ofrecer juegos para dispositivos móviles (iOS y Android) como parte de su suscripción. ¿Significa esto que Chicken Run: Eggstraction llegará a celulares? La respuesta es incierta. Es posible que el acuerdo implique una versión móvil posterior. Por ahora, el único lanzamiento confirmado es en consolas y PC.

El Sello de Calidad: Aardman y Outright Games

Para evaluar el potencial de este nuevo título, es fundamental mirar a los equipos detrás de él. Aardman no necesita presentación; su nombre es sinónimo de animación de calidad, personajes entrañables y un humor británico único. Su supervisión garantiza que el juego respetará la estética y el tono de la franquicia.

Por otro lado, Outright Games es un estudio especializado en crear videojuegos basados en licencias populares dirigidas a un público familiar. En su portafolio se encuentran títulos como Patrulla Canina, Peppa Pig y Transformers: Earthspark. Si bien sus juegos no suelen ser complejos, son conocidos por ser competentes, pulidos y muy respetuosos con el material original. Su experiencia en crear juegos accesibles y divertidos para todas las edades los convierte en la elección perfecta para un proyecto como Pollitos en Fuga.

¿Será “Eggstraction” el Juego que los Fans Merecen?

Después de 25 años, las expectativas son altas. Pollitos en Fuga es más que una película; es un recuerdo preciado para toda una generación. Chicken Run: Eggstraction no solo tiene la tarea de ser un buen juego, sino de hacer justicia a ese legado.

Los ingredientes para el éxito están sobre la mesa: una premisa de gameplay ingeniosa (atracos y sigilo), la fidelidad garantizada por Aardman, el talento vocal de actrices como Bella Ramsey, y la experiencia de Outright Games en el sector familiar. La idea de planificar escapes con un amigo en modo cooperativo es, sin duda, el mayor atractivo.

Si bien aún quedan detalles por confirmar, como la fecha exacta de lanzamiento y la variedad real de las misiones, el primer vistazo a Chicken Run: Eggstraction es sumamente prometedor. Parece ser el juego que los fans han estado esperando: una aventura inteligente, divertida y, sobre todo, fiel al espíritu indomable de Ginger, Rocky y toda su banda de valientes aves. Estaremos atentos a cada nueva migaja de información. La gran fuga está a punto de comenzar de nuevo.

