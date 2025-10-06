La familia de Karla Souza: su mellizo Jerónimo y sus raíces

La familia de Karla Souza es un pilar fundamental en su vida, aunque la actriz es muy reservada al respecto. Sus padres son de origen chileno (su padre) y mexicano (su madre). Tiene tres hermanos: el más conocido es su hermano mellizo, Jerónimo Souza, con quien comparte un gran parecido y una relación muy cercana. También tiene una hermana llamada Mónica Souza, que no pertenece al medio artístico. Recientemente, la familia enfrentó la trágica pérdida de su medio hermano mayor, Adrián Olivares, quien fue un conocido cantante y exintegrante del grupo Menudo.

El Círculo Íntimo de una Estrella de Hollywood

Karla Souza es una de las actrices mexicanas más exitosas y reconocidas de su generación. Ha conquistado la taquilla en México con películas como “Nosotros los Nobles” y “¿Qué culpa tiene el niño?”, y ha dado el salto a Hollywood, brillando en series de talla mundial como “How to Get Away with Murder. Su talento, carisma y dedicación son innegables.

Sin embargo, detrás de la figura pública, hay una faceta que Karla ha protegido con un celo admirable: su vida personal y, en especial, su familia. Acostumbrada a compartir en sus redes sociales principalmente aspectos de su carrera, cada pequeño vistazo que nos ofrece a su círculo íntimo genera una enorme curiosidad entre sus seguidores.

Recientemente, tras la dolorosa pérdida de su medio hermano, el ex-Menudo Adrián Olivares, el interés por conocer más sobre la familia de Karla Souza ha resurgido. Y la verdad es que su historia familiar es tan fascinante como su propia carrera, marcada por raíces multiculturales, un sorprendente hermano mellizo y un inquebrantable lazo de unión.

¿Karla Souza tiene un Mellizo? Conoce a Jerónimo Souza

Sí, es uno de los datos más sorprendentes y menos conocidos sobre la actriz. Karla Souza tiene un hermano mellizo llamado Jerónimo.

Fecha de Nacimiento: Ambos nacieron el 11 de diciembre de 1985 en la Ciudad de México

Un Vínculo Especial: A lo largo de los años, Karla ha compartido algunas fotos junto a él en sus redes sociales, especialmente en sus cumpleaños, mostrando el gran parecido físico y la cercana relación que mantienen.

Alejado de los reflectores: A diferencia de su hermana, Jerónimo Souza ha optado por una vida completamente alejada del ojo público . Mantiene un perfil bajo y no está involucrado en el mundo del espectáculo, lo que ha hecho que su existencia sea una sorpresa para muchos de los fans más recientes de la actriz.

Apoyo Incondicional: A pesar de su discreción, Jerónimo ha sido un pilar en la vida de Karla, acompañándola en eventos importantes y alfombras rojas en más de una ocasión, demostrando su incondicional apoyo.

La Familia Completa: Sus Padres y Hermanos

La familia de Karla Souza es una mezcla de culturas y talentos.

Sus Padres (Raíces Chileno-Mexicanas): Su padre, un zapatero de origen chileno , emigró a México, donde conoció a su madre, una publicista mexicana . Aunque sus padres se separaron, Karla ha hablado con mucho cariño de la influencia de ambos en su vida y en su ética de trabajo.

Su Hermana Mónica: Además de su mellizo Jerónimo, Karla tiene otra hermana llamada Mónica Souza , quien, al igual que Jerónimo, ha preferido una vida fuera del mundo de la farándula.

Medios Hermanos: Se sabe que su padre tuvo otros hijos , por lo que Karla tiene medios hermanos, aunque ha preferido mantener este aspecto de su vida en la más estricta privacidad por respeto a su familia compuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARLA SOUZA (@karlasouza)

La Tragedia Reciente: La Pérdida de su Hermano Adrián Olivares

En julio de 2024, la familia Souza vivió un momento de profundo dolor con el fallecimiento de Adrián Olivares, medio hermano de Karla, a los 48 años.

Un Artista por Derecho Propio: Adrián no era un desconocido. Fue un cantante que alcanzó la fama en su juventud como integrante de la icónica boy band Menudo en una de sus últimas etapas.

El Vínculo con Karla: Aunque no compartían a ambos padres, la relación entre ellos era cercana. Tras su muerte , Karla le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, reconociendo cómo el éxito de Adrián en el mundo del espectáculo le había abierto el camino a ella.

“Tus sueños logrados le abrieron la puerta a los míos” , escribió la actriz.

Esta tragedia, aunque dolorosa, sirvió para que muchos fans descubrieran este lazo familiar y entendieran que el interés de Karla por el mundo artístico venía de mucho antes.

El Legado Familiar: Una Inspiración para su Carrera

La historia de la familia de Karla Souza es una de esfuerzo y de orígenes diversos. Su padre, un inmigrante que construyó su vida en México, y su madre, una profesional del mundo de la publicidad, le inculcaron desde pequeña una fuerte ética de trabajo.

La propia Karla ha mencionado en entrevistas cómo la historia de su padre, que llegó a un nuevo país a empezar de cero, ha sido una de sus mayores inspiraciones. Esta mezcla de culturas y la presencia de un hermano en el mundo del espectáculo desde joven, sin duda moldearon la perspectiva y la determinación que la han llevado a triunfar no solo en México, sino también en el competitivo mundo de Hollywood.

El Refugio Detrás de la Fama

Aunque Karla Souza es hoy una estrella internacional, su historia nos recuerda la importancia de las raíces y del círculo familiar. Su decisión de proteger a su familia de la exposición mediática es un acto de amor y una forma de mantener un espacio de normalidad en medio de la locura de la fama.

Conocer a su hermano mellizo, a su hermana y la historia de sus padres nos da una visión más completa de la mujer detrás de la actriz. Nos muestra a una persona que, a pesar de su éxito, valora por encima de todo los lazos que la formaron y que siguen siendo su ancla y su mayor inspiración. La familia de Karla Souza no es un tema de chismes; es el cimiento sobre el que ha construido una de las carreras más sólidas y admirables del espectáculo mexicano.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.