¿Qué fue de Furcio? De la TV al cuidado de coches

Furcio, cuyo nombre real es Abraham Esqueda Lozado, fue un popular comediante que saltó a la fama en los años 2000 por su participación en el programa “No Manches“ junto a Omar Chaparro. Tras la cancelación del show y la falta de oportunidades en televisión, su figura desapareció de los medios. Recientemente, fue encontrado trabajando como “viene, viene” (cuidador de coches) y vendiendo cigarros en la calle, cerca de Televisa. A pesar de su drástico cambio de vida, “Furcio” ha mostrado una actitud positiva y ha comenzado a crear contenido en redes sociales para seguir adelante.

El Rostro Olvidado de la Comedia Televisiva

En el vertiginoso y a menudo cruel mundo de la televisión, la fama puede ser tan brillante como efímera. Un día estás en el horario estelar, compartiendo pantalla con las más grandes estrellas, y al siguiente, te encuentras luchando por sobrevivir lejos de los reflectores. Esta es la historia de Abraham Esqueda Lozado, un hombre al que toda una generación conoció y quiso bajo el apodo de “Furcio”.

Para quienes crecieron en los años 2000, “Furcio” era un rostro familiar, una pieza clave del caos y la irreverencia del exitoso programa “No Manches”. Su humor excéntrico y su carisma lo convirtieron en un personaje entrañable. Pero casi 20 años después de que el programa saliera del aire, su historia ha resurgido de la manera más inesperada y conmovedora, recordándonos lo frágil que puede ser la vida en el mundo del espectáculo.

El Hallazgo que se Hizo Viral

La historia de “Furcio” volvió a la conversación pública gracias al youtuber y standupero Lalo Elizarrarás. En uno de sus recorridos por la Ciudad de México, cerca de las instalaciones de Televisa San Ángel, Elizarrarás se encontró con una cara que le resultaba familiar. Era “Furcio”, pero en un contexto completamente diferente: trabajando como “viene, viene”, cuidando coches en una taquería y vendiendo cigarros para ganarse la vida.

Elizarrarás decidió entrevistarlo. El video, cargado de nostalgia y una profunda humanidad, no tardó en hacerse viral. En él, vemos a un Abraham Esqueda que, a pesar de las dificultades, no ha perdido la chispa.

Todos me dicen ‘Furcio’, porque así me conocieron en el mundo artístico, pero mi nombre verdadero es Abraham. Y la gente que me conoce me quiere seguir diciendo ‘Furcio’ y no hay bronca”, dice con una sonrisa.

Con una humildad que conmovió a miles, habló de su nueva realidad sin queja ni amargura:

“Ya estoy Aquí chambeando en los carros y vendiendo mis cigarros… Aquí voy a estar todavía hasta que diga Dios”.

¿Quién fue “Furcio” en la Era Dorada de “No Manches”?

Para entender el impacto de su historia, hay que recordar quién fue “Furcio”. Abraham Esqueda, originario de Puebla, llegó a la Ciudad de México buscando una oportunidad. Su carisma y su peculiar sentido del humor lo llevaron a los foros de Televisa.

De Público a Protagonista: Su historia es casi de película Comenzó yendo como público a los programas, y su energía llamó tanto la atención que lo integraron al elenco.

El Caos de “No Manches”: Entre 2004 y 2006, se convirtió en una pieza fundamental del exitoso programa “No Manches”, conducido por Omar Chaparro . Furcio” no era un conductor ni un actor formal; era un elemento de caos, participando en sketches, dinámicas y haciendo una dupla memorable con otros personajes entrañables como Sammy Pérez y Margarito Esparza .

Otras Apariciones: Su popularidad lo llevó a participar en otros programas de la época, como “Hasta en las mejores familias” con Carmen Salinas.

¿Por qué desapareció de la televisión?

La pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasó? ¿¿Por qué un personaje tan popular desapareció de la pantalla?

En sus propias palabras, “Furcio” ha insinuado que su salida no fue voluntaria. Tras la cancelación de “No Manches” en 2006, las oportunidades simplemente dejaron de llegar.

“No me voy a resignar”, expresó en uno de sus nuevos videos, revelando que tras el fin de su contrato, en Televisa ya no lo volvieron a contratar.

Al quedarse sin trabajo en el medio que lo había hecho famoso, tuvo que buscar otras formas de sustento, lo que finalmente lo llevó a trabajar en la calle.

La Reacción del Público: Entre la Pena y la Admiración

La viralización de su historia ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Nostalgia y Cariño: Muchos usuarios recordaron con cariño su paso por “No Manches” y expresaron su afecto por el personaje.

Tristeza y Crítica a la Industria: Una gran parte de los comentarios reflejan pena y tristeza por su situación actual , lamentando que alguien que les dio tantas risas ahora tenga que sobrevivir de esa manera. Su caso se ha convertido en un ejemplo de cómo la industria del entretenimiento puede ser desechable.

Admiración por su Actitud: Sin embargo, lo que más ha resonado es la dignidad y la actitud positiva de Abraham. A pesar de su drástico cambio de vida, no se muestra amargado ni derrotado. Su disposición para trabajar y seguir adelante ha sido aplaudida por miles de personas

El Renacer Digital de “Furcio”

Lejos de darse por vencido, Abraham Esqueda ha visto en esta nueva ola de atención una oportunidad para reinventarse. Inspirado por el propio Lalo Elizarrarás y el cariño del público, ha decidido abrir sus propias redes sociales.

“Se me ocurrió una idea y es abrir mi canal de Youtube y mi nuevo Face. No me voy a dar por vencido, voy a seguirle echando y a lo que venga”, anunció con entusiasmo.

Ahora, además de su trabajo en la calle, “Furcio” está creando contenido en TikTok, donde comparte clips graciosos, buscando reconectar con su público y, quizás, encontrar una nueva fuente de ingresos en el mundo digital que él mismo ayudó a entretener hace 20 años.

Una Lección de Humildad y Resiliencia

La historia de Furcio en persona hoy es un poderoso recordatorio de la fragilidad de la fama. Es una crónica sobre los altibajos de la vida y sobre cómo, a veces, los personajes que nos hacen reír en la pantalla enfrentan sus propias y silenciosas batallas lejos de ella.

Pero, sobre todo, la historia de Abraham Esqueda es una lección de resiliencia. Es la historia de un hombre que, a pesar de haberlo perdido casi todo, no ha perdido la sonrisa, la dignidad ni las ganas de seguir luchando. Su vida hoy puede que no tenga el glamour de los foros de televisión, pero tiene algo mucho más valioso: la autenticidad de un hombre que se niega a ser derrotado. Y eso, sin duda, es digno de un aplauso mucho más grande que el que cualquier programa de televisión le pudo haber dado.

