Felipe Ferra Gómez, “El Ferras”: el primer viral de México

Felipe Ferra Gómez, mejor conocido como “El Ferras”, está vivo y sigue en prisión. Contrario al rumor extendido de su muerte, fue recapturado en 2011 tras su fuga de un penal en Veracruz. Actualmente, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Guanajuato. En 2024, un video de TikTok lo mostró con un aspecto diferente (más corpulento y sin bigote), confirmando que sigue con vida y consolidando su estatus como una leyenda de los primeros virales de internet en México.

El Hombre que se Convirtió en Meme antes de que Supiéramos qué era un Meme

En la arqueología de internet, hay fósiles digitales que definen una era. Y en la historia del internet mexicano, pocos personajes son tan emblemáticos como Felipe Ferra Gómez, el hombre que el mundo conocería simplemente como “El Ferras”.

Corría el año 2008. YouTube apenas comenzaba a consolidarse como la plataforma de videos por excelencia, y el concepto de “viralidad” era algo nuevo y anárquico. Fue en ese caldo de cultivo digital que apareció una entrevista televisiva que cambiaría para siempre la cultura popular de nuestro país. No era un sketch de comedia ni el video de un cantante. Era la cruda y a la vez hilarante confesión de un hombre recién detenido por homicidio.

Su desparpajo, sus frases inolvidables y su actitud desafiante ante las cámaras lo catapultaron a una fama instantánea e inesperada. Pero, ¿qué fue de él? ¿Murió en un enfrentamiento, como decían los rumores? ¿Sigue en la cárcel? La historia de “El Ferras” es un viaje fascinante por la fama viral, la fuga, la leyenda urbana y un sorprendente regreso.

El Video que lo Inició Todo: Crónica de una Detención Viral

La historia comienza en Xalapa, Veracruz. Felipe Ferra Gómez es detenido, acusado de haber asesinado a un hombre con un arma blanca. Como era costumbre en la época, un reportero de la televisión local se acerca a entrevistarlo mientras está bajo custodia policial.

Lo que debería haber sido una nota roja más, se convirtió en una pieza de comedia involuntaria. En lugar de mostrar arrepentimiento o miedo, “El Ferras”, con su característico bigote y una actitud de estrella de rock, narra los hechos con un lenguaje florido, lleno de jerga y una honestidad brutal que rozaba lo absurdo.

Frases como “¡Ahora la bebes o la derramas!”, su descripción del enfrentamiento y su icónica risa (“¡Ah, ah, ah, ah!”) conectaron de una manera inexplicable con el público. La entrevista fue subida a YouTube, y el resto es historia. El Ferras” se convirtió en el primer gran fenómeno viral de México, un antihéroe carismático cuyas frases se repetían en todas partes.

De la Cárcel a la Corona: “Rey del Carnaval del Penal”

La fama de Felipe Ferra Gómez trascendió las pantallas. Dentro del penal de Allende, donde fue recluido inicialmente, su popularidad era tal que, en 2009, fue coronado como “Rey del Carnaval del Penal”. Era la prueba de que su carisma no era solo para las cámaras; era real.

Parecía que su historia se quedaría ahí, como la de un personaje curioso que alcanzó sus 15 minutos de fama tras las rejas. Pero “El Ferras” todavía tenía un capítulo más que escribir en su leyenda.

La Fuga y el Nacimiento de la Leyenda Urbana

En 2010, fue trasladado al penal de “La Toma” en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y fue allí donde su historia dio un giro de película. En una fuga masiva, “El Ferras” escapó junto a otros 35 reos.

De repente, el personaje viral estaba de nuevo en las calles. La noticia de su fuga reavivó su fama, pero también encendió las alarmas. Poco después, comenzaron a circular rumores siniestros. Informes sobre el hallazgo de múltiples cuerpos sin vida en Veracruz, en medio de la guerra contra el narcotráfico, alimentaron la especulación: “El Ferras” había sido asesinado.

Durante años, esta fue la versión que muchos creyeron. La leyenda urbana de su muerte se consolidó, y parecía ser el final trágico y predecible para un personaje que había vivido al límite.

El Regreso Inesperado: La Recaptura y el Video de 2024

Pero la realidad, una vez más, superó a la ficción. En 2011, Felipe Ferra Gómez fue recapturado. La noticia no tuvo el mismo impacto viral que su fuga, y para muchos, pasó desapercibida. Fue trasladado a un penal de máxima seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12, en Ocampo, Guanajuato.

Y allí permaneció, en el silencio de una celda, durante más de una década. La leyenda de su muerte seguía viva en internet, hasta que, en 2024, ocurrió algo inesperado.

Un usuario de TikTok compartió un breve video grabado desde el interior del penal. En él, aparecía un hombre notablemente cambiado: más corpulento, con el cabello corto y, lo más sorprendente, sin su característico bigote. Pero la mirada desafiante y las muecas eran inconfundibles. Era él. Era “El Ferras”.

En el video, que parece haber sido grabado en la zona de baños de la prisión, “El Ferras” manda saludos a un amigo, repitiendo sus gestos icónicos. El clip, aunque corto, fue una bomba. Confirmaba, sin lugar a dudas, que el hombre detrás del mito seguía vivo.

¿Por qué “El Ferras” se Convirtió en un Fenómeno?

La historia de Felipe Ferra Gómez es un caso de estudio perfecto sobre el poder de internet. ¿Por qué un hombre detenido por un crimen violento se convirtió en una figura tan popular?

El Carisma Involuntario: “El Ferras” no intentaba ser gracioso. Su desparpajo y su forma de narrar la historia, aunque trágica, resultaron increíblemente entretenidos

El Momento Correcto: Apareció en la infancia de YouTube, cuando el contenido era más crudo, menos producido y la viralidad era un fenómeno orgánico y anárquico.

Un Antihéroe Mexicano: Su actitud desafiante y su lenguaje popular conectaron con una parte de la psique mexicana que a menudo se siente atraída por la figura del “rebelde” que se enfrenta al sistema, aunque sea de la manera equivocada.

La Inmortalidad de un Meme

La historia de “El Ferras” es un reflejo fascinante de nuestra cultura digital. Es la crónica de cómo un hombre común, en uno de los peores momentos de su vida, fue capturado por una cámara y transformado, sin su consentimiento, en un ícono de internet.

Su vida ha sido una montaña rusa: de la anonimidad al crimen, del crimen a la fama viral, de la fama a la corona de un carnaval, de la corona a la fuga, de la fuga a una muerte ficticia y, finalmente, de esa muerte ficticia a un sorprendente regreso a la vida digital desde una celda de máxima seguridad.

Hoy, Felipe Ferra Gómez sigue cumpliendo su condena, lejos del mundo que lo hizo famoso. Pero “El Ferras”, el personaje, el meme, ha alcanzado una especie de inmortalidad. Sigue vivo en las conversaciones, en los stickers de WhatsApp y en la memoria de una generación que fue testigo del nacimiento de los virales. Su historia es la prueba de que, en la era de internet, a veces la realidad es mucho más extraña, y mucho más duradera, que cualquier ficción.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.