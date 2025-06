ChatGPT ya puede generar imágenes en WhatsApp: así funciona

La integración de ChatGPT en WhatsApp no solo permite conversar con inteligencia artificial desde la app de mensajería más usada en el mundo, sino que ahora da un paso más allá: ya es posible generar imágenes con IA directamente desde WhatsApp. Esta función, que ya estaba disponible en la versión web de OpenAI, llega finalmente al entorno móvil, facilitando aún más el acceso a herramientas creativas sin cambiar de aplicación.

ChatGPT image generation is now available in WhatsApp via 1-800-ChatGPT.

Now available to everyone.https://t.co/RF3A1bDU4n

— OpenAI (@OpenAI) June 16, 2025