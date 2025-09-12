Francisco Cantú: el cantante regiomontano quien estuvo en el ojo del huracán mediático

El mundo del espectáculo mexicano no deja de sorprendernos. Recientemente, Francisco Cantú, un cantante de regional mexicano, ha acaparado los titulares. Su nombre ha ganado relevancia no solo por su música, sino por los controvertidos rumores de romances. Primero se le vinculó con la famosa cantante Dulce. Ahora, con Alicia Villarreal. Este empresario de Monterrey se encuentra en el centro de un drama. En él se mezclan la amistad, supuestas infidelidades y acusaciones legales.

Cantú y dulce: ¿solo amistad o un romance secreto?

La muerte de la cantante Dulce, el 25 de diciembre de 2024, conmocionó a México. Su partida, a los 69 años por complicaciones de salud, dejó un gran vacío. Su nombre sigue siendo tema de conversación. No solo por su legado musical, sino por controversias de sus últimos días.

Una de las polémicas principales involucra a su hija, Romina Mircoli. También a las declaraciones de Francisco Cantú. Él era amigo cercano de Dulce. Ha desmentido rumores sobre una relación sentimental con la artista.

La controversia creció con la filtración de audios del programa “De Primera Mano”. En ellos, Romina Mircoli hizo comentarios ofensivos sobre su madre. Mencionó una supuesta relación de la cantante con Francisco Cantú. Cantú desmintió esto. “Nunca hubo nada de una relación”, afirmó. Dijo que Romina no puede negar su mal trato a Dulce con un solo audio, refiriéndose a pruebas que Dulce le confió (Excelsior). Cantú podría demandar legalmente a Romina por acusaciones graves, como insinuar que padece VIH. Esto daña su imagen pública y personal.

Un coqueteo con romina antes que con dulce

Cantú hizo una revelación sorprendente en el canal de YouTube de Matilde Obregón. Conoció a Romina Mircoli más de una década antes que a Dulce. Fue en un evento de Mitzy, el famoso diseñador, en 2011. Cantú afirmó que hubo un “coqueteo” y un interés inicial. Intercambiaron redes sociales y empezaron a hablar.

Cantú se distanció por el comportamiento posesivo de Romina. Si ella niega ese encuentro, sugiere Cantú, es porque no le conviene recordarlo. Es una situación complicada.

Alicia villarreal: ¿un nuevo romance en el horizonte?

El nombre de Francisco Cantú resuena de nuevo, ahora vinculado a la cantante Alicia Villarreal, “La Güerita Consentida”. La polémica surge tras la denuncia de Villarreal contra su esposo, Cruz Martínez, por presunta violencia familiar. Los rumores sugieren que Cantú podría ser su nuevo pretendiente.

Cantú ha confirmado públicamente su atracción por Alicia Villarreal. Se declara su “pretendiente”. Por ahora, mantienen una amistad. Él no pierde la esperanza de un romance una vez que ella se divorcie. “Realmente somos amigos, Alicia es muy guapa y de que me gusta voy a decir que sí, no lo voy a esconder, no había ninguna relación”, afirmó Cantú. Él fue invitado especial en la gira de Alicia Villarreal en 2024 (Infobae México).

La trayectoria de francisco cantú: música y negocios

Francisco Cantú es originario de Monterrey, Nuevo León. Ha buscado un lugar en la industria musical como intérprete de regional mexicano. Su carrera despegó en 2021 con el tema “Invisible”. Ganó popularidad en 2022. Fue invitado al espectáculo “GranDiosas”. Allí compartió escenario con figuras como Dulce, María Conchita Alonso y Alicia Villarreal. Además de la música, Cantú es un empresario exitoso. Tiene negocios en Estados Unidos. Esto le ha permitido amasar una fortuna y poseer autos de lujo.

La vida de Francisco Cantú es un foco de atención en el espectáculo. Sus romances, sus negocios y sus polémicas sentimentales captan la curiosidad del público. Es parte de los entretelones de la fama.