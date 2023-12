Se acerca el fin de año y que mejor forma de recibirlo es sabiendo quienes fueron los ganadores de The Game Awards 2023. Tuvimos la fortuna de recibir grandes entregas durante estos 12 meses, juegos como Spider-Man 2, Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fueron protagonistas en un buen año para esta industria de entretenimiento.

Definitivamente, ha sido un gran año para la industria de los videojuegos, no solo por los que han salido este año, sino también por las noticias de próximos lanzamientos. Claro ejemplo de esto es el primer tráiler de GTA 6 que a tan solo 3 días de haber salido ya cuenta con 129 millones de reproducciones y se mantiene como tendencia en YouTube.

Ganadores The Game Awards

El The Game Awards es una de las premiaciones más importantes en la industria de los videojuegos. Este año se realizó el 7 de diciembre en los Ángeles-Estados Unidos. Una premiación que se viene haciendo a partir del 2014, sorprendiendo siempre con sus nominados y ganadores.

En Alternativo.mx no podemos dejar atrás los resultados de este importante evento, por ello continuación les contaremos cuáles fueron los ganadores de algunas de las categorías. Comenzando por la más esperada el GOTY:

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

El ganador fue Baldur’s Gate 3, es un videojuego de rol desarrollado por Larian Studios. Se basa en el sistema de juego de rol de mesa Dungeons & Dragons.

Mejor narrativa

Esta nominación se la llevó Alan Wake 2, un juego de horror y supervivencia desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Epic Games Publishing.

Mejor banda sonora y música

Final Fantasy XVI (Masayoshi Soken), Final Fantasy es un videojuego de rol y acción. Masayoshi Soken encargado de la banda sonora de esta entrega, lleva desde el 2001 siendo compositor y editor de sonido para Square Enix.

Juego indie

Esta categoría se la llevó Seas of Stars el cual es pura satisfacción para los amantes de los videojuegos con estilo retro. Es un juego de rol de Sabotage Studio.

Mejor juego de VR o Realidad Aumentada

En su modo VR el ganador fue Resident Evil Village, videojuego de acción y aventura desarrollado y publicado por Capcom.

Juego de acción y aventura

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, desarrollado por la filial Nintendo EPD y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Switch.

Mejor adaptación de un videojuego

The Last of Us, serie de televisión postapocalíptica que estrenó el 15 de enero del 2023. Basada en el videojuego del mismo nombre.

El resto de ganadores los pueden ver en la página oficial de The Game Awards. Y para más información del mundo de los videojuegos síganos en Alternativo.mx