Se acerca fin de año y con esto y ya es hora de mirar todos los buenos lanzamientos que han dado las distintas desarrolladoras. Juegos como: Starfield, Sea of Stars, Blasphemous 2, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy son algunas de las grandes entregas que pudimos disfrutar este año. Y una de las formas de saber qué juego deberíamos probar es con los premios 3DJuegos Latam.

Con más de 100 juegos publicados en el 2023 es necesario conocer, de tanta oferta, cuáles valen verdaderamente la pena. Sin olvidar, que también depende mucho de los gustos de cada persona.

En una anterior ocasión hablamos de los nominados a distintas categorías por parte de The Game Awards 2023. Pero con tantos juegos, tantos desarrolladores y tan amplia gama de posibilidades en el mundo de los videojuegos, por supuesto estas no son las únicas premiaciones de este año. Por primera vez tendremos los premios 3DJuegos Latam.

3DJuegos

3DJuegos es una página española especializada en videojuegos. Se enfocan en los temas relevantes de las diferentes plataformas, podemos encontrar valoraciones de juegos, trucos, consejos, videos, entrevistas y más. Se fundó en Zaragoza(España) en junio del 2005, por Enrique Morera, Daniel Mauro y Enrique García, ex desarrolladores de videojuegos.

Para finales del 2017 se expandieron hasta México abriendo oficinas en Ciudad de México. Esto con la intención de darle cobertura a Latinoamérica. Desde sus inicios han cubierto el mundo de los videojuegos en todas sus posibles aristas y por ello les llegó el momento de lanzar sus propias premiaciones.

Primera entrega de premios

Algo importante de que haya más de una premiación y de un premiador al año, es que permite al consumidor valorar distintas posibilidades y generar su propio criterio. Así, estar más de acuerdo con unos premios que con otros.

3DJuegos Latam hará un evento para premiar a los mejores videojuegos, dispositivos y adaptaciones del 2023. Estos serán el 13 de diciembre y podrás seguir la transmisión en tiempo real por Facebook, YouTube y Twitch de 3DJuegos LATAM. A partir de las 6 pm (hora Ciudad México) podrás estar siguiendo la premiación.

Al menos por esta primera entrega de premios, los nominados y ganadores han sido elegidos por el equipo editorial de 3DJuego Latam. En esta ocasión contará con 27 categorías.

Los nominados

Algunas de las nominaciones y nominados son:

Juego del Año:

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Starfield

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Juego de Xbox:

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Minecraft Legends

Lies of P

Starfield

Mejor Juego de PlayStation:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Resident Evil Village VR

Mejor Juego de Nintendo:

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Pikmin 4

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario RPG

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Juego de PC:

Baldur’s Gate 3

Company of Heroes 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Diablo IV

Starfield

