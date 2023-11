The Game Awards 2023

The Game Awards es un evento que se realiza al final de cada año, en el cual se premian videojuegos en distintas categorías. Entre estos premios hay uno más esperado que el resto, el GOTY: Game of the Year.

Son los Grammy, Óscar o Emmy del mundo de los videojuegos. Como en toda premiación de esta índole, tendremos sorpresas, decepciones, anuncios y fechas de lanzamiento para el próximo año.

Alternativo.mx te cuenta un poco sobre el evento, sus categorías y cuáles son los nominados a juego del año. Por ello, los esperamos el 7 de diciembre para conocer a los ganadores por los canales oficiales de The Game Awards en Youtube y Twitch.

The Game Awards

Los Game Awards premian la superioridad creativa y técnica de la industria de los videojuegos. Reuniendo variedad de desarrolladores, jugadores y personas notables de la cultura popular. Con la intención de reconocer a quienes se esfuerzan por el bienestar de la comunidad y alzan las voces que representan el futuro del medio.

The Game Awards fue fundado en el 2014 por el empresario de medios Geoff Keighley. Keighley es además presentador y productor del programa. Es más, en los últimos 20 años se ha enfocado como periodista presentador y productor de programación de videojuegos en múltiples plataformas.

Los premios cuentan con una junta de personajes importantes del medio. Esta se encarga simplemente de asesorar, guiar y avanzar en la misión de los premios. Dicha junta no selecciona a los nominados o ganadores. Entre los miembros están: El presidente de Activision, Rob Kostich, Hideo Kojima y Epic Games.

Juego del año

El juego del año o GOTY por sus siglas en inglés, reconoce el mejor juego en todos los posibles campos técnicos y creativos. Entre ellos la narrativa, imagen, jugabilidad y muchos más.

Los nominados a juego del año son:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Otras categorías

Este magno evento cuenta con 31 premios en diferentes categorías. Además del GOTY tenemos: mejor dirección de juego por su sobresaliente visión creativa en la dirección y el diseño de juegos. Mejor narrativa por su gran historia y excelente desarrollo narrativo. Mejor partitura y música que guía sonoramente por los escenarios y momentos épicos. Por mencionar algunos.

Mejor dirección:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor narrativa:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Música y banda sonora:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Los esperamos el 7 de diciembre para conocer los ganadores.