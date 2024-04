Deadpool y Wolverine no es la única película de Ryan Rodney Reynolds que está por estrenarse. Antes saldrá otra con un estilo más familiar, así que ve invitando a tus padres, hermanos, hijos o amigos para que en mayo vayan a las salas de cine a ver Amigos Imaginarios.

Un tema interesante llevado a la pantalla grande. Es normal que un niño tenga amigos imaginarios, pero ¿Qué pasa con ellos cuando crecemos? ¿Van a algún lugar? Quizás una casa algo parecida a la Mansión Foster para amigos imaginarios. En pocas semanas podremos descubrirlo.

IF

Amigos imaginarios o IF (título en inglés) es una película, que está por estrenarse, de comedia y fantasía. Escrita, dirigida y coproducida por John Krasinski, también conocido por hacer de Jim Halpert en The Office.

Su elenco está compuesto por Fiona Shaw, Cailey Fleming, Lous Gosset Jr, Ryan Reynolds y John Krasinski. Su estreno está programado para el 17 de mayo, así que las familias del mundo no tendrán que esperar mucho para poder disfrutar de esta divertida historia.

Bea es una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios y junto a Cal, su vecino, tendrán la importante misión de encontrar un nuevo hogar para estos seres. Conoceremos interesantes criaturas que añoran encontrar una nueva familia y nuevos niños a los que hacerles compañía.

IF está claramente inspirada en la caricatura de 2004 Foster’s Home for Imaginary Friends. Mientras se acerca la fecha de estreno de IF, ya podemos disfrutar de su tráiler.

Foster’s Home for Imaginary Friends

Mansión Foster para amigos imaginarios es una caricatura de 2004 que se emitía por el canal Cartoon Network y fue parte de la infancia de muchos niños nacidos a finales de los 90.

Todo ocurre en un gran orfanato para amigos imaginarios. A este lugar llegan estos seres después de que sus niños o creadores ya no pueden vivir con ellos. A este orfanato se muda Bloo, el cual es visitado diariamente por Mac, su creador. Mac y Bloo se relacionan con todos los que allí se encuentran, mientras viven muchas aventuras.

