Se acerca el fin de semana, ¿no tienes planes y buscas algo para ver? No te preocupes porque te traigo una recomendación para una maratón bastante buena. Aprovecha que está por salir la 7.ª temporada de My Hero Academia y aventúrate en esta interesante historia.

¿Te imaginas tener superpoderes, superhabilidades y querer ser un héroe? Bueno, no será tan fácil porque primero debes pasar el examen de admisión de la escuela de héroes y después enfrentarte a muchos retos.

El anime

My Hero Academia, es un manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Su primera temporada, como anime, llegó en 2016 y actualmente cuenta con 6 temporadas y una 7.ª temporada próxima a estrenarse. No será necesario esperar mucho, pues, su lanzamiento está para el 5 de mayo.

Actualmente, su universo ha sido ampliado con 3 películas y una 4 que saldrá también este año. Además, por ahora cuenta con dos videojuegos desarrollados por Bandai Namco Games y Takara Tomy. En la encuesta realizada por la televisión japonesa TV Asahi, esta historia alcanzó el puesto 16 dentro de los 100 mejores mangas de la historia.

El inicio

Todo sucede en un mundo donde el 80% de la población tiene “singularidades” o sea superpoderes, surgiendo así héroes y villanos. Dentro de ese otro 20% sin poderes se encuentra Izuku Midoriya, el cual, a pesar de no tener “singularidades”, sueña con entrar a la UA, escuela de héroes.

Por azares de la vida o el destino, un día se encuentra con el héroe número 1 de este mundo, All Might. Este lo escoge a él como heredero de sus poderes y después de mucho entrenar logra entrar a la UA. Lo que Midoriya no sabe es que este sería el inicio de la mayor lucha entre villanos y héroes.

Nueva temporada y película

Se avecinan unos combates impresionantes, todos los héroes profesionales y estudiantes tratando de detener a All For One, Tomura Shigaraki, Dabi y el resto de villanos. Su lanzamiento será el 4 de mayo y Crunchyroll será la plataforma encargada de distribuir esta nueva etapa del anime.

Con esta nueva temporada nos adentramos a la etapa final del anime, aunque aún falta un tiempo por conocer como terminará esta historia, pues ni el manga ha finalizado.

Además de la nueva temporada, el próximo 2 de agosto podremos disfrutar de la 4 película de este anime. Esta lleva por nombre “My Hero Academia The Movie: You’re Next”. Esta historia tendrá lugar después de la Guerra de Liberación Paranormal. La clase 1-A se enfrentará a un nuevo villano llamado Dark Might, que casualmente se asemeja mucho al símbolo de la paz, All Might.

Nueva película, nueva temporada, mucha emoción por ver todo lo que nos depara este anime. Recuerden que para más recomendaciones y estrenos, síganos por Alternativo.mx