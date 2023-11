Hay una palabra al rededor del mundo que se escuchan tanto que es difícil creer que nadie conozca su significado, y esta palabra es Pokémon. ¿Quién en su vida no ha escuchado de estos singulares amiguitos que ya son un hito en la cultura popular? Pues ahora, la enorme franquicia de los monstruos de bolsillos llegará con un formato nuevo al catalogo de Netflix.

Pokémon, un legado constante.

Una de las franquicias más populares he icónicas del mundo por más de 20 años no se queda quieta a la hora de sacar algo nuevo para sus fans de hueso colorado, ya sea en el anime con: Horizontes Pokémon, Scarlet & Violet, la aplicación para ayudarte a dormir, Pokemon Go! y demás es solo un poco de lo mucho que esta franquicia ofrece y pensábamos que ya no podía sorprendernos.

Sin embargo, las redes sociales de Netflix al fin soltaron el primer avance de su nueva serie: Concierge Pokémon, que es bastante diferente a lo que muchos estamos acostumbrados.

De las peleas a relajarse en un Hotel

El tráiler de está peculiar pero tierna historia nos traerá la historia de Haru, una chica que empezará a trabajar en el hotel Pokemon Resort. Un lugar donde tanto entrenadores como pokemones podrán darse un descanso del exhaustivo mundo de las Ligas.

Ahí es donde entra Haru, quien ahora es la concierge del hotel, por lo que su trabajo constara que todos los huéspedes tenga la mejor estancia, lo que también le servirá a la chica a auto-descubrirse además de hacerse amiga de un adorable Psyduck y demás pokemones pertenecientes a la primera generación.

Como dije, la serie es completamente opuesta a lo que ya estamos acostumbrados, pero hay que admitir que a muchos ya les está llamando la atención. Sobre todo porque este show tiene el formato de stop-motion. (mismo en el que hicieron la serie de Rilakkuma, que por cierto también deben ver)

Para los conocedores, este formato es uno de los más difíciles de producir por el tiempo que toma hace una sola escena, siendo que igual solo constará de 4 capítulos que pueden durar entre 14 y 20 minutos por lo que si a la mini-serie le va bien pudiera ser que sacaran más episodios en un futuro.

Como se estrenara el 28 de Diciembre, será perfecto para descansar un rato de las reuniones familiares y el recalentado de este año. Solo tú y el mundo Pokemón.