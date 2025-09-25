María Badeaux: la historia de la madre de Roberto Palazuelos

María Badeaux es la madre biológica del actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos. Es una exmodelo de origen franco-estadounidense que se separó del padre de Roberto cuando este era un niño. La razón principal de su distanciamiento fue que, tras el divorcio, ella se llevó al pequeño Roberto a Estados Unidos sin el consentimiento de la familia Palazuelos. El abuelo del actor, un hombre muy poderoso, lo localizó y lo trajo de vuelta a México, impidiendo que María pudiera regresar. Esta separación, que duró décadas, marcó profundamente la vida de Roberto Palazuelos y generó una relación fracturada que solo comenzó a sanar muchos años después.

La Sombra de un Abandono: La Herida que Marcó al “Diamante Negro”

Roberto Palazuelos ha construido una imagen pública de éxito, lujo y una confianza inquebrantable. El “Diamante Negro” es un personaje que parece no tener debilidades. Sin embargo, detrás de los yates, los hoteles y las frases icónicas, se esconde una profunda herida de la infancia, una historia de abandono y de una relación rota con la mujer que le dio la vida: su madre, María Badeaux.

Durante años, su nombre fue casi un tabú, una figura fantasma en la biografía del actor. Pero en diversas y reveladoras entrevistas, el propio Palazuelos ha ido desvelando las piezas de este doloroso rompecabezas, contándonos la historia de una madre ausente, un reencuentro fallido y una reconciliación que tardó más de 50 años en llegar.

¿Quién es María Badeaux? La Joven Modelo que se Enamoró en Acapulco

La historia de María Badeaux comienza como un romance de película. En la década de los 60, siendo una joven modelo de ascendencia francesa y estadounidense, viajó a México para una sesión de fotos. El destino era el glamuroso puerto de Acapulco, el epicentro de la vida social de la época.

Fue allí donde conoció a Roberto Palazuelos Rosensweig, un apuesto empresario mexicano. El flechazo fue inmediato. Se casaron y, de esa unión, nació su único hijo: Roberto Palazuelos Badeaux, el 31 de enero de 1967.

Pero el cuento de hadas duró muy poco. El matrimonio se fracturó, y la pareja se divorció cuando el pequeño Roberto tenía apenas dos años.

El “Rapto” que lo Cambió Todo

Lo que siguió a la separación fue el evento que definiría el resto de sus vidas. Según ha contado el propio Palazuelos, su madre, sintiéndose sola y desprotegida, tomó una decisión drástica.

“Mi mamá me sustrajo y me llevó con un pasaporte americano”, explicó el actor.

Sin el consentimiento de su padre, María Badeaux se llevó a su hijo a Estados Unidos, buscando empezar una nueva vida lejos de la influyente familia Palazuelos. Se instalaron en Nueva Orleans y, más tarde, en un departamento en Nueva York.

Pero el abuelo de Roberto, Roberto Palazuelos “El Tigre” Sr., un hombre de inmenso poder y fortuna, no se iba a quedar de brazos cruzados.

“Mi abuelo logra averiguar, con un trabajo de inteligencia que le hace, dónde estaba”, recordó Palazuelos.

El abuelo y el padre de Roberto viajaron a Nueva York. Esperaron a que María saliera del departamento y, según el relato del actor, engañaron a la joven niñera que lo cuidaba para poder entrar, tomar al niño y traerlo de vuelta a México.

A raíz de esto, el abuelo Palazuelos, utilizando su poder e influencias, levantó una averiguación previa contra María. Esto, en la práctica, le impidió regresar a México y la separó de su hijo de forma indefinida.

Un Reencuentro Agridulce a los 18 Años

Roberto creció bajo la tutela de su familia paterna. Primero con su abuelo, hasta que este fue asesinado, y luego con su padre. La ausencia de su madre fue una constante en su vida. “De repente, cuando tenía un roce con mi papá, me acordaba de mi mamá y lloraba”, confesó.

Al cumplir 18 años, Roberto, ya un joven con su propia carrera en el mundo del espectáculo, decidió que era el momento de buscarla. Viajó a Estados Unidos con una misión: reencontrarse con la madre que apenas recordaba. No sabía dónde vivía, así que hizo lo único que se le ocurrió: llamó a la operadora internacional de Estados Unidos.

En un acto de empatía, la operadora, conmovida por su historia, localizó a María Badeaux en Manhattan. No podía darle el número, pero se ofreció a llamarla por él.

“A los 15 o 20 minutos, ring, ring… me daba un nervio contestar”, recordó Palazuelos. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de su madre por primera vez en más de una década.

Quedaron de verse en un parque. Roberto iba con el corazón lleno de ilusiones, esperando un abrazo, una conexión, el amor que le había faltado. Pero el encuentro fue una desilusión.

“No hubo clic, no funcionó, al contrario, me lastimó mucho”, relató. Su madre se mostró fría y distante, sorprendida de ver que su “Betito” ya no era un niño, sino un hombre.

Ese reencuentro fallido tuvo consecuencias devastadoras para el joven Roberto, llevándolo a un periodo oscuro de adicción a las drogas como una forma de lidiar con el dolor.

La Ruptura Final (y la Reconciliación Inesperada)

A pesar de la decepción, intentaron mantener el contacto. Roberto incluso le presentó a su propio hijo, Robertito. Pero la relación volvió a romperse cuando María Badeaux dio una entrevista a una revista, contando su versión de la historia y hablando mal de la familia Palazuelos, incluyendo a la tía Susana, quien había sido la figura materna de Roberto durante su infancia.

“Me dolió muchísimo y me hizo llorar dos días. Le hablé a mi media hermana y le dije: ‘dile a la señora que jamás en la vida me vuelva a buscar, está muerta para mí'”, sentenció el actor.

Durante décadas, esa fue la última palabra. Roberto se refugió en la figura de su tía Susana, a quien considera su verdadera madre.

Sin embargo, en un giro sorprendente, en 2022, después de más de 50 años de separación y dolor, madre e hijo finalmente lograron una reconciliación. Aunque los detalles de este reencuentro se han mantenido en privado, marca un emotivo cierre a uno de los capítulos más difíciles en la vida del “Diamante Negro.

La Paz Después de la Tormenta

La historia de María Badeaux y Roberto Palazuelos es un recordatorio de que las vidas de las figuras públicas a menudo son mucho más complejas y dolorosas de lo que vemos en la superficie. Es la crónica de un amor roto, de decisiones desesperadas y de heridas que tardan toda una vida en sanar.

Hoy, la historia ya no es de abandono, sino de perdón. Es la prueba de que, a veces, incluso después de medio siglo, nunca es demasiado tarde para intentar reconstruir los lazos que una vez se rompieron.

