Cómo hacer una corona de adviento casera con estilo y creatividad

La llegada de diciembre trae consigo un aire de magia y anticipación, y pocas tradiciones marcan el inicio de la temporada festiva con tanta elegancia como colgar una corona en la puerta o encender la primera vela de una corona de Adviento en la mesa. Si bien las tiendas ofrecen un sinfín de opciones, hay un encanto incomparable en crear algo propio. Aprender cómo hacer una corona de adviento casera no es solo una forma de ahorrar dinero, es una invitación a desconectar, a infundir tu hogar con tu propia personalidad y a crear recuerdos imborrables, quizás en compañía de tu familia.

No necesitas ser un experto en manualidades. Con materiales sencillos, muchos de los cuales probablemente ya tienes en casa o puedes encontrar en la naturaleza, y un poco de creatividad, puedes diseñar una pieza espectacular. Esta guía completa te llevará de la mano, paso a paso, para que transformes simples ramas, adornos y cintas en la corona de tus sueños.

Antes de Empezar: Corona de Puerta vs. Corona de Adviento

Es importante distinguir entre los dos tipos principales de coronas para enfocar tu diseño:

Corona Navideña (para puerta o pared): Su función es puramente decorativa. Aquí la creatividad no tiene límites en cuanto a materiales y diseño.

Corona de Adviento: Es una tradición cristiana que simboliza el paso de las cuatro semanas previas a la Navidad. Lleva obligatoriamente cuatro velas (y a veces una quinta en el centro). Su diseño debe ser plano y estable para sostener las velas de forma segura.

Paso 1: La Base, el Alma de tu Corona

La estructura circular es el esqueleto de tu creación. Debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso del follaje y los adornos. Tienes varias opciones excelentes:

Base de Alambre o Metal: La opción más profesional. La puedes comprar en tiendas de manualidades. Es ideal porque te permite sujetar fácilmente ramas y adornos con alambre fino.

Base de Ramas Naturales (Vid o Mimbre): Si buscas un look rústico, esta es la mejor elección . Puedes comprar un aro de vid o hacerlo tú mismo entrelazando ramas flexibles y largas hasta formar un círculo.

Base de Unicel o Espuma Floral: Perfecta para principiantes. Permite insertar los tallos del follaje directamente, lo que facilita mucho el proceso. Si usas follaje natural, la espuma floral puede humedecerse para mantenerlo fresco por más tiempo.

Base de Cartón (DIY Económico): Dibuja dos círculos concéntricos en un trozo de cartón grueso (como el de una caja de envíos) y recorta el aro. Es una opción fantástica y sostenible, aunque deberás pegar los elementos en lugar de ensartarlos.

Reutiliza una Corona Antigua: ¡No tires esa corona vieja! Quítale los adornos descoloridos y tendrás una base perfecta y gratuita lista para una nueva vida.

Paso 2: El Follaje, Vistiendo tu Corona de Verde

El follaje es lo que le da cuerpo, textura y, en muchos casos, un aroma delicioso a tu corona.

Follaje Natural: Pino, Abeto o Cedro: Son los clásicos navideños. Sus ramas son frondosas y desprenden un aroma inconfundible. Eucalipto: Aporta un toque moderno y elegante con sus hojas redondeadas y su fragancia relajante. Romero o Laurel: Ideales para coronas más pequeñas, como para la cocina, y añaden un aroma herbal maravilloso.

Follaje Artificial: Es una gran opción si quieres que tu corona dure muchos años. Busca ramas de buena calidad que imiten la apariencia y textura de las naturales.

Técnica de Aplicación:

Corta el Follaje: Prepara pequeñas ramas o ramilletes de unos 15-20 cm de largo. Crea Pequeños Ramos: Junta 2 o 3 tipos de follaje en un pequeño ramo. Esto le dará más profundidad visual a tu corona. Fija los Ramos a la Base: Usando alambre floral verde (que se camufla fácilmente), ata el primer ramo firmemente a la base. Coloca el siguiente ramo solapando el final del anterior para ocultar el alambre. Sigue un Sentido: Continúa añadiendo ramos siempre en la misma dirección (en el sentido de las agujas del reloj o en contra) hasta cubrir toda la base. El último ramo debe meterse sutilmente debajo del primero para un acabado perfecto. Tip de experto: Si usas una base de unicel o cartón, puedes fijar los ramos con pegamento caliente o grapas.

Paso 3: La Decoración, el Toque de Personalidad

Aquí es donde tu corona cobra vida. La clave es la variedad de texturas, tamaños y colores.

Elementos Naturales: Piñas de pino: Un clásico infalible. Puedes dejarlas al natural, pintarles las puntas de blanco para simular nieve o de dorado para un toque de glamour. Rodajas de Naranja o Manzana Deshidratadas: Aportan color, un aroma cítrico delicioso y un look muy acogedor. Ramas de Canela y Anís Estrella: Agrupar varias ramas de canela con un cordel y pegarlas en la corona es un detalle aromático y visualmente hermoso. Bayas Rojas (Naturales o Artificiales): Añaden el toque de color rojo tradicional y un contraste vibrante con el verde.

Adornos Clásicos: Esferas Pequeñas: Elige 2 o 3 colores que combinen con tu decoración general. Fíjalas en grupos de tres para un mayor impacto visual. Listones y Moños: Un gran moño de tela (terciopelo, yute o tartán) puede ser el punto focal de tu corona, colocado en la parte inferior o superior. También puedes entrelazar una cinta más fina por todo el follaje.

Materiales Reciclados: Botones, corchos o retazos de tela: Pequeños detalles que le dan un carácter único y personal. Campanas o Cascabeles: Aportan un toque sonoro y festivo.



Cómo Fijar los Adornos: Usa una pistola de pegamento caliente para una fijación rápida y fuerte. Para elementos más pesados como las piñas, es recomendable pasar un trozo de alambre por su base y luego atarlo a la estructura de la corona.

Paso 4: El Brillo Final y la Adaptación de la Corona

Luces LED: Una guirnalda de micro luces LED a pilas es el toque final perfecto. Enrédala suavemente alrededor de la corona, asegurándote de ocultar la caja de las pilas en la parte trasera.

Para una Corona de Adviento: Asegura las Bases para Velas: Es crucial que las velas estén estables para evitar cualquier riesgo de incendio. Compra pequeños soportes para velas con un pincho en la base, que se clavan directamente en la corona. Distribución Equilibrada: Coloca las cuatro bases de manera simétrica, como los cuatro puntos cardinales de una brújula. Elige las velas: Tradicionalmente son tres moradas (o azules) y una rosa, pero puedes adaptarlas a tu decoración. Considera Velas LED: Si te preocupa la seguridad, especialmente con niños o mascotas en casa, las velas LED son una alternativa fantástica y sin riesgos que imita perfectamente la luz de una llama real.



Hacer tu propia corona navideña es más que una simple manualidad; es un ritual que te conecta con la esencia de la temporada. Es un acto de creación que resulta en una pieza que no solo decora tu hogar, sino que también cuenta una historia: la tuya. Así que esta Navidad, dale una oportunidad, reúne tus materiales y prepárate para crear algo verdaderamente mágico.

