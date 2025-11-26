Menudo rojo estilo Jalisco: receta tradicional y secretos para prepararlo

En el vasto y delicioso universo de la gastronomía mexicana, pocos platillos evocan tanta tradición y, para algunos, tanta mística como el menudo rojo estilo Jalisco. También conocido como pancita o mondongo, este estofado caldoso, picoso y especiado es una joya culinaria, especialmente apreciada en lugares como Guadalajara. Para muchos, es el remedio infalible después de una noche de fiesta, un platillo que, según la creencia popular, ayuda a recuperar la energía perdida y a dejar atrás los estragos de la resaca. Si te animas a prepararlo en casa, aquí tienes la receta tradicional con todos sus secretos.

¿Qué es el menudo rojo estilo Jalisco?

El menudo rojo estilo Jalisco es un platillo que se elabora principalmente con la panza (o pancita) de res y, en ocasiones, patas del mismo animal. Su característica principal es el caldo rojo intenso, producto de una mezcla de chiles secos y especias. Es un estofado que requiere paciencia en su cocción, pero que recompensa con un sabor potente e inolvidable, siendo un ícono de la cocina popular mexicana.

Aunque su fama como “anticruda” es extendida, su valor va más allá: es un alimento reconfortante y nutritivo, rico en fibra (la pancita es sumamente fibrosa), proteínas y minerales. Sin embargo, su cualidad de menudencia y el fuerte olor que puede desprender durante su cocción hacen que algunos, especialmente las nuevas generaciones, lo rechacen. A pesar de esto, sigue siendo un clásico querido por muchos.

Ingredientes clave para un auténtico menudo

Para preparar un sabroso y casero menudo rojo estilo Jalisco (para aproximadamente 10 porciones de 320 calorías cada una, según MDZol), necesitarás:

1.5 a 2.5 kg de pancita de res (libro, panal y callo, a gusto) y patas de res (opcional).

1 cebolla grande (entera y en cuartos para el caldo).

6-7 dientes de ajo grandes (enteros para el caldo, picados para la salsa).

1 manojo de hierbabuena fresca.

6 chiles anchos (sin tallos ni semillas).

3 chiles guajillos (sin tallos ni semillas).

3 chiles pasilla (sin tallos ni semillas).

Comino en polvo.

Orégano seco.

Sal y pimienta al gusto.

10 limones (para lavar la carne y servir).

Jitomates salades o roma (opcional, para la salsa).

Maíz pozolero precocido (opcional).

Agua en cantidad suficiente.

Paso a paso: cómo preparar menudo rojo estilo Jalisco

La preparación del menudo rojo estilo Jalisco requiere tiempo, pero el resultado vale cada minuto. El tiempo total estimado es de 2 horas y 50 minutos (50 min de elaboración y 2 horas de cocción).

Limpieza profunda de la carne: Lava muy bien la pancita (y las patas si las usas) con abundante agua y jugo de limón. Frótala con sal de grano, enjuaga y escurre. Puedes dejarla en remojo con limón por una hora para quitar el olor característico y la grasa. Cocción de la pancita: En una olla grande, pon a calentar suficiente agua a fuego medio-bajo. Agrega las patas primero (ya que son más duras), y después la pancita, la cebolla entera, varios dientes de ajo y hojas de laurel. Cocina por al menos 2 horas, o hasta que la carne esté tierna, pero no deshecha. Sazona con sal al gusto. Para evitar el fuerte olor durante la cocción, algunas personas utilizan hierbabuena o métodos especiales de lavado. Preparación de la salsa roja: Limpia los chiles anchos, guajillos y pasilla, quitándoles tallos y semillas. Remójalos en agua caliente hasta que se suavicen (puedes hervirlos por 10 minutos y dejarlos reposar). Licúa los chiles suavizados con parte del agua de remojo (o jitomate, cebolla y ajo si los usas), ajos, comino y orégano. Cuela la salsa para eliminar restos de pieles. Integración de sabores: Agrega la salsa colada a la olla donde se cuece la pancita. Si utilizas maíz pozolero precocido, este es el momento de añadirlo. Deja hervir a fuego bajo por unos 40-50 minutos más, para que todos los sabores se integren y la salsa espese ligeramente. Prueba y ajusta la sal si es necesario.

Cómo servir y disfrutar tu menudo

Una vez que el menudo rojo estilo Jalisco esté listo, sírvelo bien caliente. La guarnición tradicional es clave para realzar su sabor:

Cebolla finamente picada.

Orégano seco molido.

Rodajas de limón para añadir un toque de acidez.

Chiles de árbol fritos y cortados en tiras (opcional, para los amantes del picante).

Tortillas de maíz recién hechas.

Para una versión más sana, puedes optar por carne magra. Este platillo es un verdadero deleite y, para muchos, el “alimento milagroso” para recuperar energías. La combinación de sus ingredientes y su preparación lenta lo convierten en una experiencia culinaria profunda y reconfortante. Para más recetas e inspiración, puedes consultar MDZol Gastronomía, Directo al Paladar México o Cookpad.