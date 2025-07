Como hacer Mores fácil y rápido

Si alguna vez viste una fogata en una película estadounidense, es probable que también hayas visto cómo alguien preparaba s’mores. Este clásico bocadillo ha conquistado corazones por generaciones gracias a su mezcla irresistible de malvaviscos, galletas y chocolate. Aunque su origen se remonta a campamentos y actividades al aire libre, hoy te enseñamos cómo hacer s’mores en casa fácil y rápido, con ingredientes simples y sin necesidad de una fogata.

El origen de los s’mores: un dulce con historia

¿Te has preguntado qué son los s’mores y de dónde vienen? Aunque no hay certeza sobre su inventor, la primera receta escrita de estos bocadillos se publicó en 1927 en el libro Tramping and Trailing with the Girl Scouts. En él, un grupo de Scouts norteamericanas documentó cómo preparar este dulce al calor de la fogata. Desde entonces, los s’mores se volvieron un símbolo de los campamentos en Estados Unidos. El nombre s’mores proviene de la frase en inglés “some more”, que significa “un poco más”. Y es que una vez que pruebas uno, realmente quieres otro. Este antojo dulce se popularizó tanto que actualmente también se pueden encontrar versiones industriales o listas para comer. Aunque tradicionalmente se preparan al aire libre, es totalmente posible disfrutar de este postre en casa. Aquí te compartimos una receta práctica, ideal para días de lluvia o reuniones familiares.

Ingredientes:

12 galletas cuadradas (tipo Graham o similares) 12 trozos de chocolate (de preferencia en barra) 24 malvaviscos 12 brochetas de madera

Instrucciones paso a paso:

Si las galletas son grandes, córtalas por la mitad para que los s’mores queden del tamaño adecuado. Coloca un trozo de chocolate sobre una galleta. Toma un malvavisco y ásalo con cuidado en la estufa a fuego bajo, usando una brocheta de madera. Cuando el malvavisco comience a derretirse y esté doradito, colócalo sobre el chocolate. Cubre con otra galleta y presiona suavemente hasta que el malvavisco se derrame un poco. Cómelo mientras aún está caliente para disfrutar su textura cremosa y el chocolate semiderretido.

¿Por qué los s’mores son tan populares?

Más allá de su sabor, los s’mores evocan momentos de convivencia, nostalgia y diversión. Son sencillos de preparar, no requieren refrigeración y sus ingredientes son fáciles de conseguir. Además, permiten experimentar con variantes como galletas de chocolate, malvaviscos saborizados o chocolates rellenos. Aunque son típicos del verano y los campamentos, no necesitas esperar una escapada al bosque para saborearlos. Saber cómo hacer s’mores en casa fácil y rápido te permite llevar ese espíritu aventurero a tu cocina. Ya sea que los prepares en la estufa, en un horno tostador o incluso con un soplete de cocina, el resultado siempre será delicioso.