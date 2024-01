¡La cuenta regresiva llego a su fin! El día de hoy hemos despertado con la noticia de que por fin se ha estrenado el nuevo videojuego de acción para los fans del famoso y muy entretenido anime: One Punch Man. Y ahora podremos recrear muchos épicos momentos a través de una pantalla.

One Punch Man. Cambiar el estilo de vida a mi modo.

Para los pocos conocedores. La historia de One Punch Man fue traída por el misterioso mangaka ONE y Yusuke Murata, nos presentaron a Saitama (a secas) un joven de 25 años desempleado, a parte de que no le está yendo muy bien en general. Un día como cualquier otro se topa con un extraño monstruo mitad cangrejo que pasaba por ahí haciendo destrozos pero el pobre Saitama está tan deshecho que nada le preocupa ya que hasta el monstruo sintió lastima por él.

Pero al poco tiempo, el joven vuelve a toparse con la criatura y en un impulso desenfrenado y un emergente sentido de la justicia lo motivan a querer convertirse en un héroe (porque si…aquí tenemos héroes y villanos) por lo que ahora, Saitama se prepara físicamente para lograrlo, volviéndose extremadamente fuerte pero tanto que por algo esto se llama One Punch Man. Por lo que hasta su anhelado sueño se vuelve frustrante… ¿o no?

Del anime al videojuego

Vaya que los gamers van con todo este año. No tiene mucho que tuvimos el anuncio del primer videojuego de esta muy genial historia, a principios de diciembre, los usuarios de la plataforma Crunchyroll, otakus y gamers que les llegan de todo tipo de noticias. Tuvieron una notificación para iniciar el pre-registro del juego en la pagina oficial.

En tan solo pocas semanas, One Punch Man World logró tener más de 10,000,000 de personas al rededor del mundo registradas y con el paso de los días, su perfil en Instagram soltaba imágenes únicas del juego así como darles la oportunidad a quienes se registraron con tiempo obtendrán 5 tickets y 250 monedas de platas que serán necesarias dentro del juego.

Eso sin mencionar que algunos afortunados todavía pueden ganar figuras coleccionable de algunos personajes o una tarjeta de regalo de la plataforma. Sin duda, muchos esperan darle play muy pronto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por One Punch Man World (@onepunchmanworld)

One Punch Man World, mostrara el mundo de Saitama y la ciudad Z, con muchos momentos que podemos revivir de su primer temporada, enemigos conocidos, compañeros inseparables como el buen Genos y hacer muchas actividades de héroes para las misiones secundarias y obviamente…Un gran número de peleas que se pueden hacer por si solo o en equipos.

One Punch Man World

Vaya que el nombre es bastante literal, pues ahora al momento de su estreno, el videojuego será accesible para muchos rincones del país como lo son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia. Un buen tramo de Latinoamérica como: México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Argentina, Colombia, Hondura, Uruguay, Chile y Ecuador.

Y obviamente hay que mencionar los dispositivos que podrán acceder al juego, así que te recomiendo borrar lo innecesario de tu celular, pues será compatible con los dispositivos Android e iOS (desde el iPhone 8 y X y los iPad A11) pero la pagina del juego recomienda bastante jugarlo en PC (si tienes un procesador de 64 bit y memoria de 8 GB) así que por lo mientras, los amantes de consolas deberán esperar una actualización o ceder a alguno de estos dispositivos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por One Punch Man World (@onepunchmanworld)

La descarga del juego será accesible durante todo el día de hoy, sin embargo el poder entrar al servidor será hasta las 17 hrs. Así que tienes tiempo de liberar espacio para que así puedas disfrutas sin contratiempos esté genial juego el cual está muy bien detallado (que tengas lag, es otra cosa)

Toma el mando del Poderoso Saitama y demuéstrale a los villanos que también puedes acabar con todos de un solo golpe! Si aun no estás seguro de querer jugarlo y no eres tan conocedor de la historia, te invito a que veas las dos temporadas en Netflix o empieces a jugar en lo que se sabe algo de la 3ra temporada